F1-fans kunnen volgend jaar lezen wat er gedurende het seizoen 2022 in het hoofd van Guenther Steiner omging. De Italiaan komt met zijn eerste boek, wat in april moet verschijnen. Het boek belooft “compromisloos en meedogenloos eerlijk, geheel in de onmiskenbare stijl van Steiner” te zijn. De lezer krijgt zo een mooi kijkje in de keuken van het Haas F1 Team en het gedachteproces van de teambaas.

‘Surviving to Drive’, de titel is een onmiskenbare knipoog naar de Netflix-hitserie Drive to Survive, is een dagboek over het seizoen 2022. Haas beleefde een turbulent jaar: al in de winter werden de banden verbroken met titelsponsor Uralkali en coureur Nikita Mazepin. De Rus werd vervangen door Kevin Magnussen, die bij zijn rentree meteen een indrukwekkende vijfde plaats veroverde. Gedurende het seizoen gebeurde er veel, met zware crashes en veel kritiek op Mick Schumacher en de eerste pole-position voor Magnussen in Brazilië.

“Ik denk niet dat ik een beter jaar had kunnen uitkiezen”, zegt Steiner over zijn boek. “Ik heb nooit eerder een dagboek bijgehouden. Hoewel ik graag naar de toekomst kijk, was het leuk om het boek te lezen en terug te blikken op de vele hoogte- en dieptepunten die we als Haas F1 Team hebben meegemaakt. Ik hoop dat mensen genieten van dit inkijkje in ons seizoen.”

De afgelopen jaren is Guenther Steiner onder de Formule 1-fans uitgegroeid tot een van de meest populaire figuren uit de paddock. Met name zijn rol in de Netflix-serie Drive to Survive zorgde voor een boost in populariteit. Zijn rechtdoorzee-mentaliteit en kleurrijke taalgebruik dragen daar ook zeker aan bij.