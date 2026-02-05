Haas F1-teambaas geeft toe: "Hadden meer van Ocon verwacht"

Esteban Ocon kwam vorig jaar bij Haas terecht nadat hij zijn langdurige periode bij Alpine had afgesloten en vormde een duo met Oliver Bearman. Maar tegen alle verwachtingen in werd hij in het seizoen 2025 overtroffen door zijn rookie-teamgenoot: 38 punten tegenover 41.

Bearman was ook vaker sneller in de kwalificatie, met 17-11 in zijn voordeel (technische problemen buiten beschouwing gelaten), en die cijfers waren geen toeval. Ocons resultaten waren wisselvallig; naarmate het seizoen vorderde en de vorm van de jonge Brit steeds beter werd, moest hij steeds vaker zijn meerdere erkennen.

Ocon raakte steeds ontevredener over het gedrag van zijn auto, vooral tijdens het remmen, maar teambaas Ayao Komatsu was van mening dat het probleem eerder bij Ocons rijstijl lag – aangezien Bearman geen vergelijkbare problemen had. Alles bij elkaar genomen voldeed Ocons eerste seizoen bij Haas niet aan de verwachtingen, en zijn teambaas is daar heel open over.

"Als je puur naar het sportieve resultaat kijkt, zonder in details te treden, is niemand tevreden met Estebans sportieve prestaties van vorig jaar, toch?", zegt Komatsu. "Hij is teamgenoot van een rookie. Ja, een geweldige rookie, maar hij heeft wel tien jaar Formule 1-ervaring. Hij is racewinnaar, hij heeft podiumplaatsen behaald. Dus we verwachtten meer van hem."

Komatsu stelt dat de tegenvallende prestaties van Ocon niet volledig zijn schuld zijn. Foto door: Haas F1 Team

"En natuurlijk is het niet volledig zijn schuld, het is 50-50, toch? Soms ligt het aan het team: we konden hem niet altijd de auto geven waarin hij zich comfortabel voelde, vooral in de kwalificatie. En op sommige circuits werd dat veel sterker uitvergroot dan op andere. Kijk naar Baku: daar was hij echt niet blij met bepaalde remprestaties en daardoor zat hij in de kwalificatie er mijlenver vanaf. Ja, Baku was toevallig een van Ollies sterkste circuits, maar we hadden niet verwacht dat Esteban er op zijn slechtste dag zó ver achter zou liggen."

"Maar nogmaals, er is niet één reden, het ligt niet alleen aan de coureur en ook niet alleen aan het team. Elke situatie is anders. Er is geen gemeenschappelijke onderliggende factor, geen 'wondermiddel'. Het is gewoon een proces: hoe we samenwerken om sneller tot de kern van het probleem te komen en vervolgens maatregelen te nemen voor de volgende race. Dat is het punt waarvan ik vind dat wij – allemaal samen, team en coureur – dat vorig jaar niet goed hebben gedaan, omdat ik echt het gevoel had dat we dat sneller hadden moeten oplossen."

Twee sterke coureurs nodig

Komatsu haalde ook de seizoensfinale in Abu Dhabi van vorig jaar aan, waar Ocon het op vrijdag zo moeilijk had dat hij tegen Canal+ zei dat hij zich "als een rookie voelde die nog nooit in een F1-auto heeft gereden". "Er is veel instabiliteit,” voegde hij daaraan toe. "Ik heb het gevoel dat ik niet meer kan rijden, dat ik geen ronde meer voor elkaar kan krijgen. Het is al veel races onhandelbaar. We kunnen de problemen niet oplossen en het past niet bij mijn rijstijl, dus… We zijn gewoon langzaam. We zitten heel, heel ver van waar we zouden moeten zijn."

Ocon maakte in Abu Dhabi duidelijk hoeveel moeite hij had met de Haas VF-25. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Toch wist hij Bearman nipt te verslaan in de kwalificatie en Q3 te halen; in de race finishte hij vervolgens knap als zevende, vanaf de achtste startpositie. "Kijk naar Abu Dhabi op vrijdag: hij zat er compleet naast, zo'n vier tienden achter Ollie. Zaterdag, bam, toen zat hij er ineens wel bij", merkt Komatsu op.

"Opnieuw, er is niet één groot 'wondermiddel'. Het zijn er een paar – ik zou niet zeggen kleine dingen, maar ik zou ze zelfs kleine dingen kunnen noemen – een aantal factoren die echt een soort sneeuwbaleffect veroorzaken. En daar moeten we sneller bovenop zitten, want Estebans potentieel is duidelijk."

"Als je kijkt naar Abu Dhabi, naar wat hij kan op zaterdag en zondag na een hele slechte vrijdag, dat is het talent dat hij heeft, dat is zijn niveau. En dat moeten we benutten, daar moeten we voor zorgen dat we dat gebruiken, want we hebben dit jaar echt twee sterke coureurs nodig. Ik bedoel, we hadden ze vorig jaar ook allebei nodig, maar dit jaar nog meer."