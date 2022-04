Voor Haas is het huidige F1-seizoen schitterend begonnen. Kevin Magnussen, die na het vertrek van de Rus Nikita Mazepin terug is bij zijn oude werkgever, baarde in de eerste race in Bahrein opzien door als vijfde de finish aan te tikken. Een week later werd hij met de VF-22 negende in Saudi-Arabië. Teamgenoot Mick Schumacher greep met een elfde plek in de seizoensopener net naast de punten. Hij had eveneens de snelheid in Saudi-Arabië te pakken, maar moest door een zware crash in de kwalificatie de race missen. Dat Haas vorig jaar geen punten scoorde (na slechts drie punten in 2020) en onderaan eindigde in het kampioenschap voor constructeurs, maakt de recente prestaties van het kleine team extra bijzonder.

Volgende wens Steiner: punten beide auto's

Teambaas Guenther Steiner probeert ondertussen met beide benen op de grond te blijven staan. "Maar ik denk wel dat het realistisch is om te zeggen dat we in elke race voor punten gaan. Zeker in de eerste helft van het seizoen. Daarna zullen we zien waar de concurrentie mee komt en of er teams zijn die veel meer snelheid krijgen door grote updates. Maar ik denk dat we onze vorm wel kunnen vasthouden. Het wordt nu tijd om met beide auto's punten te gaan scoren."

Voor Steiner en Haas wacht een speciaal weekend. De Grand Prix van Australië wordt hun 125e F1-race. Bovendien was het in Melbourne waar Haas in 2016 debuteerde met een prachtige zesde plek voor Romain Grosjean. Wat in de zes jaren daarna volgde, omschrijft Steiner als een "achtbaan". "Met flink wat dalen, maar ook een paar hoogtepunten. Een mooie rit met de nodige uitdagingen, maar alles bij elkaar fantastisch. Waar ik zelf trots op ben, is dat vijftig procent van het personeel bij de eerste race, nog steeds voor ons werkt." Naast de zesde plaats in de debuutrace noemt Steiner ook de vijfde plaats in het constructeurs-WK van 2018 een mijlpaal. "We proberen dat binnenkort te evenaren." Dat Schumacher en Magnussen en hun crews goed samenwerken, creëert volgens hem juiste atmosfeer om dat mogelijk te maken. "Kevin probeert daarbij met zijn zes jaar aan F1-ervaring Mick te helpen."

Magnussen: "Altijd goed in Melbourne"

Ook bij de piloten zit er stemming er goed in. Magnussen bewaart warme herinneren aan Albert Park, waar hij bij zijn F1-debuut in 2014 voor McLaren als tweede finishte. In 2019 vloog de Deen met de Haas als zesde over de eindstreep. "En in 2018 waren we [de coureurs van Haas] op weg naar de vierde en vijfde plek", vult hij aan. "Op de een of andere manier presteer ik altijd goed in deze race, wellicht heeft het ook veel met geluk te maken." De 29-jarige Magnussen, die al 81 keer uitkwam voor Haas, kijkt na zijn twee puntenfinishes uit naar de derde Grand Prix van het jaar. "We hebben een goede wagen die heel allround is. We zijn nog aan het leren, maar ik denk dat we vooral sterk zijn bij lage en gemiddelde snelheden; dat is goed voor Albert Park."

Schumacher vindt de Haas lijken op vaders Ferrari

Teamgenoot Schumacher is hersteld van zijn zware crash in Jeddah. Waar Magnussen het circuit in Melbourne op zijn duimpje kent, wordt het een heel nieuw avontuur voor de 23-jarige Duitser; in zijn debuutseizoen 2021 stond 'Down Under' niet op de kalender. "Ik ben er wel met mijn vader geweest en heb hem zien racen in Melbourne, nu kan ik niet wachten om er zelf te gaan rijden." Vader Michael bezit het ronderecord van Albert Park. De zevenvoudig wereldkampioen legde in 2004 een ronde af in 1.24.125. "Ik vind dat mijn huidige auto wel iets weg heeft van zijn Ferrari uit 2004", aldus zoon Mick. "De wagens zijn teruggegaan in de tijd, mede door de hoge voorvleugel." De VF-22 is weliswaar niet zo competitief als de Ferrari uit 2004, bekent Schumacher, maar hij verwacht goed voor de dag te komen in Australië. "Ik denk dat ik met deze auto kan vechten, dat is geweldig."