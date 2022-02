Haas F1 Team toont vrijdag met nieuwe livery glimp van 2022-auto

Het Haas F1 Team is het eerste team dat met de onthulling van de kleurstelling iets laat zien van de nieuwe Formule 1-auto voor 2022. Vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd worden de eerste beelden aan de wereld getoond. Het is de kleurstelling waarmee Mick Schumacher en Nikita Mazepin komend F1-seizoen mee gaan rijden. De afbeelding in het Twitter-bericht hint naar een livery met veel blauw en rood, waarmee de Amerikanen vermoedelijk afstappen van de voornamelijk witte wagen waar ze in 2021 mee streden.

De verwachtingen voor het F1-seizoen 2022 zijn hoog bij Haas. De formatie besloot afgelopen seizoen niets te doen aan de VF-21, op de verplichte vloeraanpassingen na. De pijlen werden door het team al vroeg in het seizoen gericht op komend jaar, waarin het technische reglement volledig op de schop gaat. Het niet doorontwikkelen van de voorganger resulteerde in een puntloos seizoen. Haas was het enige team dat niet scoorde en dus eindigde het laatste in de eindstand bij de constructeurs.

Meer over de presentaties van de F1-auto's voor 2022: Teampresentaties F1 2022: Waar en wanneer worden de nieuwe auto’s onthuld?

De daadwerkelijke onthulling van de Ferrari-aangedreven Haas VF-22 laat nog even op zich wachten, de datum van die openbaarmaking is nog niet bekendgemaakt door de Amerikaanse formatie. Naast Haas heeft ook Williams nog niet laten weten wanneer het de nieuwe auto onthuld. Alle andere teams hebben hun datum al bekendgemaakt, waarbij vooralsnog Red Bull Racing op 9 februari aftrapt. Dan trekt de Oostenrijkse formatie het doek van de RB18 van Max Verstappen en Sergio Perez.