Mick Schumacher ging tijdens de kwalificatie voor de GP van Saudi-Arabië in Q2 kiezelhard de betonnen muur in, nadat hij bij het uitkomen van bocht 11 de controle over zijn Haas F1-bolide verloor. De Duitser werd ter controle overgebracht naar een lokaal ziekenhuis, waar geen verwondingen aan het licht kwamen. Desondanks stond hij zondag niet op de grid voor de race, nadat Haas had besloten om onderdelen te sparen met het oog op de GP van Australië.

De crash is een flinke tegenslag voor Schumacher, die vorig jaar in zijn debuutseizoen steevast in de achterhoede bivakkeerde door de trage auto van Haas. De Amerikaanse renstal heeft de zaken dit jaar een stuk beter op de rit en dus kan de 23-jarige coureur nu om punten strijden. Die scoorde hij niet in Saudi-Arabië en in Bahrein greep hij er al net naast. Teambaas Guenther Steiner denkt echter dat zijn coureur goed terug kan komen na zijn crash in Jeddah en hij verwacht dan ook niet dat de klap voor een deuk in het zelfvertrouwen heeft gezorgd.

“Ik denk niet dat hij vertrouwen gaat verliezen. Natuurlijk is de lat dit jaar iets hoger gelegd dan vorig jaar. Vorig jaar bestond er geen twijfel over dat wij streden om plekken 19 en 20. Dat is waar wij stonden – overigens wel consistent”, vertelt Steiner. “We denken dat het goed is dat hij met meer druk te maken krijgt, want dat moet je leren. Hoe hoger je komt, hoe dunner de lucht wordt. Daar moet je mee leren omgaan. Het is onderdeel van F1-coureur zijn. Omgaan met druk hoort bij topsport of een managementfunctie en als het je niet bevalt, ga dan iets anders doen.”

Steiner denkt dat het voor Schumacher belangrijk kan zijn om de crash goed te analyseren, zodat hij erachter komt wat er precies gebeurde. Op die manier kan zijn zelfvertrouwen op peil blijven. “We moeten het bespreken, maar ik denk dat hij dat moet doen want wij zaten niet achter het stuur. We moeten laten zien wat hij wil zien”, zegt Steiner. “En ik denk dat we de data met Kevin moeten vergelijken, dat heb ik nog niet gedaan. Probeerde hij te hard? Ik weet niet wat het was. Waren de banden niet warm genoeg? Dat moeten we uitzoeken. Als je daarna gewoon weer in de auto stapt, win je dat vertrouwen weer terug.”

Hoewel Schumacher na twee races nog puntloos is, heeft Haas als team dit seizoen al meer punten gescoord dan in 2020 en 2021 bij elkaar. Dat is grotendeels te danken aan het feit dat Haas de auto in 2021 niet heeft doorontwikkeld, om in 2022 goed beslagen ten ijs te komen. Dat is gelukt, want Kevin Magnussen werd vijfde in Bahrein en pakte ook in Saudi-Arabië twee punten.