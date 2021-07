Haas tevreden over Schumacher: Openheid is voor iedereen nuttig

Na eind vorig jaar afscheid te hebben genomen van de ervaren Kevin Magnussen en Romain Grosjean, staat Haas F1 Team in 2021 met debutanten Mick Schumacher en Nikita Mazepin aan de start. In de strijd om de laatste plaatsen rekent de Formule 2-kampioen van 2020 vrijwel altijd af met zijn Russische teamgenoot. Ook op andere fronten maakt Schumacher zich nuttig voor zijn Amerikaanse werkgever. Hij is vaak bereid dingen te proberen, zelfs als hij er zelf een andere mening over heeft. “Vanaf het begin was het voor ons allemaal duidelijk dat hij echt open staat voor alle ideeën. Als we tegen hem zeggen ‘oké, waarom slaan we niet deze richting in?’, dan probeert hij dat graag. Dat geldt zelfs als hij het er niet helemaal mee eens is”, vertelde Komatsu.

“Hij probeert het altijd, ongeacht het gaat om management, de rijstijl, over één ronde of over een raceafstand. Dat geeft ons weer goede data. Of het werkt of niet werkt, hij heeft het geprobeerd en dus hebben wij de data en de feedback.” Komatsu haalt een voorbeeld uit Baku aan, waar Schumacher het een en ander probeerde terwijl zijn auto problemen had. “Zelfs op dat moment bleef hij kalm en constructief, en hij gaf ons geweldige feedback. Als je op die manier werkt, is dat voor iedereen erg nuttig. Hij heeft op alle fronten een grote stap gezet, maar de laatste races heeft hij heel behoorlijke progressie geboekt qua bandenmanagement.”

Het verschil tussen Schumacher en Mazepin

Aan de andere kant van de garage lijkt Mazepin iets meer moeite te hebben met de aanpassing aan de Formule 1. Zo heeft hij het lastig om de juiste afstelling te vinden voor het aerodynamische pakket dat Haas hem kan bieden. Bovendien heeft Mazepin andere voorkeuren voor de auto dan Schumacher. Het kost Haas dan ook tijd om het exacte verschil tussen beide rijders te bepalen, aldus Komatsu. “Nikita houdt van veel meer stabiliteit, vooral bij het ingaan van snelle bochten. Mick kan daar wel mee omgaan”, omschrijft de Japanner in grote lijnen wat de voorkeur van de rijders is.

“Wat ze nodig hebben is dus eigenlijk heel verschillend. Het duurde even voordat we dat begrepen. Ik denk dat we er in die zin wel komen. Maar het is één ding om de prestaties er in een ronde uit te halen, maar dat op zondag met bandenmanagement over 300 kilometer te doen is iets anders. Mick doet het eigenlijk heel goed. Hij heeft onlangs een goede stap gezet. Nikita begint er ook te komen, aanvankelijk lag hij een beetje achter. Belangrijk daarin is dat wij begrijpen welke andere eigenschappen Nikita nodig heeft voor hem om op zijn gemak te zijn. Daar werken we nog aan, maar ook hij verbetert zich. We blijven daar gewoon aan doorwerken.”