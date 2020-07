Haas onderzocht voor breken regels parc fermé met auto Grosjean

De Fransman schoot in Q1 van de baan en zette daarna geen tijd neer. Daarom zou Romain Grosjean als twintigste moeten starten. Omdat hij wel op het asfalt was verschenen, heeft hij officieel wel deelgenomen aan de kwalificatie en is men dus niet vrij om aanpassingen door te voeren. Maar door wat lijkt op een verkeerde interpretatie van de regels heeft Haas F1 Team gedurende de avond toch doorgewerkt aan zijn auto, wat in strijd is met de reglementen.

“Auto nummer 8, coureur Romain Grosjean, nam deel aan Q1 door om 15.47.26 uur de pits te verlaten en vanaf dat moment viel hij onder de Parc Fermé-condities, zoals voorgeschreven in artikel 34.2 van de technische reglementen”, leest het statement van de FIA. Het Haas F1 Team stopte niet drieënhalf uur na afloop van de kwalificatie, om 20.16 uur op 11 juli 2020, met werken aan de auto. In plaats daarvan bleven ze doorwerken tot 11 juli 2020 om 23.20 uur. Dit is niet in overeenstemming met artikel 34.4 van de sportieve reglementen van de Formule 1.”

De aanklacht tegen Haas gaat nog verder, want in de tussentijd werd er zonder toezicht van een controleur gewerkt. “Bovendien werd het werk in deze periode niet onder het toezicht van een controleur gedaan en daardoor zijn er mogelijk werkzaamheden verricht die niet goedgekeurd zijn. Dit is niet in overeenstemming met artikelen 34.2 en 34.7.”