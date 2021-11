Haas F1 geeft Shwartzman kans tijdens rookietest in Abu Dhabi

Enkele dagen na de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi blijven de meeste teams hangen voor de traditionele Young Driver Test. De renstallen geven jonge coureurs met weinig tot geen F1-ervaring dan de kans om een actuele bolide aan de tand te voelen. Langzaam maar zeker begint er duidelijkheid te komen welke rijders voor welk team in actie gaan komen. Zo werd Nick Yelloly al bevestigd voor de test door Aston Martin en ook bij Haas F1 weten ze al wie er achter het stuur kruipt: dat is Robert Shwartzman.

Shwartzman is sinds eind 2017 al onderdeel van het opleidingsprogramma van Ferrari en won sindsdien in 2019 de FIA Formule 3-titel. Afgelopen jaar testte de Rus in Abu Dhabi voor Ferrari en dit jaar mag hij zijn kunsten dus vertonen in de bolide van Haas F1. “Dit wordt mijn eerste test met het Haas F1 Team en ik kijk ernaar uit om een nieuw team en een nieuwe omgeving te leren kennen, en om zoveel mogelijk van ze te leren”, zei Shwartzman over de kans die hij krijgt. “De kans krijgen om voor nog een Formule 1-team te rijden is gewoon ongelofelijk en ik kan niet wachten om met iedereen samen te werken.”

Haas-teambaas Guenther Steiner voegt eraan toe: “We kijken ernaar uit om in december met Robert te testen op Yas Marina. Hij wordt hoog aangeschreven door Ferrari – waar hij sinds eind 2017 onderdeel is van hun opleidingsprogramma. Zijn kwaliteiten zijn duidelijk te zien als je kijkt naar hoe hij de afgelopen jaren heeft gepresteerd, met name in zijn debuutjaar in de Formule 2 waarin hij streed met onze eigen rijders Mick Schumacher en Nikita Mazepin. We kijken ernaar uit om Robert in een F1-auto te laten rijden en we kijken uit naar de samenwerking in Abu Dhabi.”

Aangezien alle Formule 1-zitjes voor 2022 al bezet zijn, weet Shwartzman al dat hij komend jaar nog niet in de koningsklasse kan debuteren. Momenteel werkt hij zijn tweede seizoen af in de Formule 2 en daarin maakt hij opnieuw een goede indruk. Vorig jaar werd de 22-jarige Rus vierde in zijn debuutseizoen. Dit jaar staat hij met zes races voor de boeg in Saudi-Arabië en Abu Dhabi op de derde plaats, achter nieuwbakken Alpine-reserve en Prema-teamgenoot Oscar Piastri en Guanyu Zhou, die volgend jaar naar de F1 promoveert met Alfa Romeo.

Overzicht bevestigde rijders rookietest Abu Dhabi

Team Coureur Mercedes n.n.b. Red Bull Racing Jüri Vips McLaren n.n.b. Aston Martin Nick Yelloly Alpine n.n.b. Ferrari n.n.b. AlphaTauri Liam Lawson Alfa Romeo n.n.b. Haas F1 Robert Shwartzman Williams n.n.b.