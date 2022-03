Met nog een kleine twee weken tot de start van het Formule 1-seizoen 2022 kan Haas F1 Team op zoek naar een nieuwe coureur. Zaterdag maakte het team bekend dat de banden met Nikita Mazepin en titelsponsor Uralkali per direct verbroken worden als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Mick Schumacher weet dus dat hij binnenkort een nieuwe teamgenoot krijgt, hoewel het team nog niet heeft bekendgemaakt wie dat wordt. Teambaas Guenther Steiner gaf in Barcelona al aan dat reservecoureur Pietro Fittipaldi nadrukkelijk kandidaat is als vervanger van Mazepin, maar de officiële bevestiging is tot dusver uitgebleven.

Donderdag begint in Bahrein de tweede en laatste driedaagse testweek in de aanloop naar het nieuwe seizoen, die op 20 maart begint met de GP van Bahrein. Er is dus enige haast geboden, maar teameigenaar Gene Haas geeft toe dat de knoop nog niet is doorgehakt. Wel is Fittipaldi zeker van deelname aan de test in Bahrein, zegt hij tegen Associated Press. “We bevinden ons in het proces van het kijken naar verschillende kandidaten. We kijken wie beschikbaar zijn en wat we moeten doen, maar uiterlijk woensdag hebben we iemand. Pietro is er in ieder geval bij. Dat is waarvoor hij hier is, hij is de testrijder.”

Fittipaldi heeft tot dusver twee Formule 1-races afgewerkt. Eind 2020 mocht hij in Bahrein en Abu Dhabi instappen bij Haas F1, waar hij Romain Grosjean verving na diens huiveringwekkende crash in Bahrein. De Braziliaan is een van de kandidaten om ook in 2022 in te stappen bij Haas, maar dat geldt ook voor Antonio Giovinazzi. De Italiaan racet inmiddels in de Formule E na zijn vertrek bij Alfa Romeo, maar is als reservecoureur van Ferrari bij de nodige F1-races aanwezig dit jaar. Haas kan ervoor kiezen om Giovinazzi een deel van het seizoen in te zetten. Een heel seizoen is alleen mogelijk als hij onder zijn contract bij Dragon/Penske uit kan.

Haas kan financiële klap overleven

De keuze van Haas F1 om afscheid te nemen van zowel Mazepin als titelsponsor Uralkali is mede ingegeven door de forse kritiek op de link van het team met Rusland, stelt Haas. “Er was veel en intense kritiek omtrent de Russische invasie en het begon overweldigend te worden. Dat kunnen wij er niet bij hebben en dat geldt ook voor onze andere sponsoren.” Het verlies van Uralkali is een stevige financiële klap voor de Amerikaanse renstal, maar tot problemen gaat dat niet leiden. “Haas is altijd de grote hoofdsponsor geweest. Ik begrijp niet waarom men zei dat het een Russisch team is geworden, Haas Automation stond altijd op de auto”, aldus Haas. “Het gaat goed, we zijn in orde. We zouden graag meer geld willen hebben, maar we zijn in orde. Dit geeft ons simpelweg een groter negatief getal.”