Het is voor Pietro Fittipaldi al even geleden dat hij in een Formule 1-auto plaatsnam, maar helemaal onbekend met de koningsklasse is de Braziliaan niet. De 26-jarige coureur heeft al ervaring met de VF-18 en VF-19, de Haas-auto's uit respectievelijk 2018 en 2019. Aan het einde van het F1-seizoen 2020 reed Fittipaldi zelfs twee Grands Prix, nadat Romain Grosjean door zijn zware ongeval in Bahrein dat jaar niet meer kon afmaken. Afgelopen seizoen nam de Braziliaan nog twee vrije trainingen voor zijn rekening in Mexico en Abu Dhabi. Sindsdien reed hij geen meter meer voor Haas, maar daar komt binnenkort verandering in. Hij neemt de woensdag voor zijn rekening tijdens de Pirelli-bandentest in Groot-Brittannië. Daar test de bandenfabrikant alvast het rubber voor volgend jaar.

"Ik ben heel blij dat ik weer achter het stuur mag kruipen van een Haas en dit keer nog op Silverstone ook", roept de reservecoureur van de Amerikaanse formatie opgetogen. "Dit maakt het extra leuk, want ik reed nooit eerder op Silverstone. Het is een van de klassiekers. Ik ben natuurlijk enthousiast, maar ook gefocust op het leveren van goed werk. Ik hoop dat ik Haas zoveel mogelijk kan helpen met de ontwikkeling van de auto. De Pirelli-test is in ieder geval belangrijk. Ik wil het team bedanken voor de kans om in de VF-23 te gaan rijden."

Naast zijn taken bij Haas, is de kleinzoon van voormalig F1-kampioen Emerson Fittipaldi actief in het IMSA- en WEC-kampioenschap. Afgelopen weekend bemachtigde hij in de kwalificatie voor de LMP2-klasse nog een plekje op de eerste rij. Haas-teambaas Guenther Steiner weet in ieder geval dat zijn feedback van onschatbare waarde gaat zijn, dit mede door zijn ervaring.

"Er zijn niet veel reservecoureurs die zoveel ervaring hebben als Pietro heeft", zegt de Italiaan, die al vijf jaar met Fittipaldi werkt. "Zijn werkethiek is altijd al indrukwekkend geweest. Zijn passie om te leren en het team te ondersteunen in diens doelstellingen is de sleutel geweest tot zijn langere verblijf bij ons. Zijn volle kalender met twee andere raceprogramma's komt Haas alleen maar ten goede. Door hem tijd te geven in de auto van dit jaar is hij voorbereid op elke mogelijkheid."

Naast Fittipaldi verschijnt ook Daniel Ricciardo op het circuit tijdens de test. De Australiër, die dit jaar als derde rijder werkt bij Red Bull Racing, maakt dan voor het eerst kennis met de RB19 van Max Verstappen en Sergio Perez.