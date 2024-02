Haas F1 stelt nieuwe technisch directeur aan na vertrek Resta

Na jaren van tegenvallende prestaties besloot Haas F1-eigenaar Gene Haas om Guenther Steiner de deur te wijzen en het over een andere boeg te gooien. Voormalig trackside engineering director Ayao Komatsu kreeg de touwtjes in handen terwijl het team al maandenlang wist dat Simone Resta zijn taken als technisch directeur zou neerleggen.

Haas kon dus weer op zoek naar een opvolger en heeft die gevonden in Andrea De Zordo, voorheen de hoofdontwerper van Haas. "Hij is een zeer technisch persoon", legt Komatsu uit. "Zijn communicatie is goed, hij is heel betrokken en luistert naar zijn mensen, dus ik ben blij met deze aanstelling." De promotie heeft wel weer een ander gevolg voor Haas. "We zoeken nu nog naar een hoofdontwerper, maar ik geloof dat we intern goede kandidaten hebben. We zijn dus van plan om iemand intern te promoveren."

De stoelendans blijft niet beperkt tot de promotie van De Zordo, want Haas F1 heeft nu ook een nieuwe positie binnen het team in het leven geroepen: performance director. Hiervoor is Damien Brayshaw, voorheen nog hoofd van de vehicle performance group, aangewezen. "Hij zal toezicht houden op en de richting bepalen voor de upgrades, samen met de aerodynamische afdeling en alle andere functies die de auto op ware grootte analyseren, zoals trackside engineering, de vehicle performance group, de tire group, enzovoort", licht Komatsu toe. "Dat zijn de belangrijkste veranderingen. We willen iedereen aan boord krijgen, met elkaar laten praten en deel uitmaken van het bepalen van de koers van het schip."

Komatsu zelf maakte ook deel uit van de personele wijzigingen bij Haas F1. Hij kreeg begin januari te horen dat hij de taken van Guenther Steiner overneemt als teambaas. Zo vlak voor het seizoen kan de nieuwe teambaas uiteraard nog weinig echte veranderingen doorvoeren. Wel heeft die wisseling van de wacht 'gevolgen gehad' volgens Komatsu. "Het werd op 10 januari aangekondigd en de eerste keer dat de auto de baan op gaat is 11 februari, dat is een vrij kort tijdsbestek", zegt Komatsu. "Maar wat betreft de productie van de auto en de voorbereiding op de test leverde dat geen operationele problemen op", verzekert de vervanger van Steiner. "Het draaide niet alleen om mijn rol, want we hadden ook te maken met het vertrek van de technisch directeur. Er waren dus twee belangrijke vacatures op te vullen. We hebben deze structurele verandering zo snel mogelijk geformaliseerd en gecommuniceerd."

Komatsu geeft toe dat de timing van deze transitiefase 'niet ideaal' is. "Maar ik ben zeer onder de indruk van de volwassen reacties van iedereen. Hierdoor hebben we de verstoring tot een minimum kunnen beperken. Nu we de structuur hebben verduidelijkt, moeten we volle kracht vooruit."