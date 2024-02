Vorig jaar kampte Haas F1 Team met grote problemen op het gebied van bandenmanagement. Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg konden in de kwalificaties vaak aardig meedoen, maar op zondag werden ze aan alle kanten om de oren gereden. Het leidde tot een teleurstellende laatste plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Om de problemen te overmeesteren zette Haas tijdens de driedaagse wintertest vol in op lange raceruns met de VF-24. Dat leverde positieve geluiden op, vertelde teambaas Ayao Komatsu.

"Vorig jaar was de auto inconsistent, het was behoorlijk vervelend. Afhankelijk van de omstandigheden qua banden, wind en baantemperatuur gedroeg de auto zich niet echt voorspelbaar", zei Komatsu. Met de VF-24 leek dat in Bahrein anders te zijn. "De auto voor dit jaar gedraagt zich wel op een voorspelbare en consistente manier. We missen zeker nog downforce, vooral in snelle bochten. Ook zoeken we de balans tussen de karakteristieken voor de langzame en gemiddelde bochten, maar de auto heeft geen vervelende eigenschappen."

Hierdoor hield Haas volgens Komatsu een "acceptabele" basis over voor het aankomende F1-seizoen. De Japanner gaf tevens aan dat de Amerikaanse renstal zich het hele jaar op de race blijft richten, waardoor de kwalificatie minder prioriteit krijgt. "Je moet beslissen wat het grootste probleem is dat je wilt oplossen. Het heeft geen zin om zevende te worden in de kwalificatie en achteruit te gaan op zondag. Ik start liever vanaf P14 met een auto waarmee we in de race naar de top-tien kunnen. Dat is ons doel", legde Komatsu uit. "We gaan de auto hier komend weekend niet ineens optimaliseren voor de kwalificatie, nee."

De recentste Grand Prix, de seizoensafsluiting in Abu Dhabi, bewees wat Komatsu betreft de noodzaak om voor een nieuwe aanpak te gaan. Ook de rest van het team zag dat in. "We kwalificeerden ons op P8 en dat is fantastisch, maar we wisten zaterdagavond allemaal dat we niets konden uitrichten op zondag. We hebben dat vorig jaar ervaren. In die zin was het niet moeilijk om mensen te overtuigen", aldus Komatsu. "Tegelijkertijd wil iedereen uitzoeken hoe snel onze auto is over één ronde. De boodschap moest echter duidelijk zijn. Als we één ding moesten leren tijdens deze test, dan was dat bandenmanagement en onze snelheid in long runs. Zodra je de doelstelling hebt, doe je dat. De rest is allemaal ruis."