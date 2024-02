Haas: F1-problemen niet te danken aan samenwerking met Ferrari

Als het bij één Formule 1-team onrustig is in de aanloop naar het nieuwe seizoen, dan is het dat bij het Haas F1 Team. Teambaas Guenther Steiner werd door eigenaar Gene Haas vanwege teleurstellende prestaties zonder pardon op straat gezet en Ayao Komatsu nam de positie van de Italiaan over.

Met de Japanner aan het roer wil Haas stappen zetten richting de top en de technicus is ondertussen hard bezig met het onderzoeken waar de renstal zich kan verbeteren. Een van de dingen die buiten het team als mogelijke oorzaak van de matige jaren wordt genoemd is de samenwerking met Ferrari. Haas gebruikt alle onderdelen die de Italianen mogen leveren en het heeft weinig succes opgeleverd. Komatsu denkt echter dat daar niet het probleem ligt. "Volgens mij heeft het niet te maken met de samenwerking met Ferrari. Het gaat volgens mij meer over de interne efficiëntie", aldus de Haas-topman.

Ondanks dat Komatsu niet denkt dat de oorzaak van de problemen ligt in de samenwerking met Ferrari, gaat de Japanse ingenieur nog wel zijn licht een keer schijnen over hoe er nu samen wordt gewerkt. "Ik zie het nu niet als – laten we zeggen – de hoofdoorzaak op dit moment. Natuurlijk gaan we op een gegeven moment wel kijken wat ons zo tegenhoudt. Dan kan deze relatie bekeken worden, maar dat is voor mij nu niet de hoofdfocus. De relatie met Ferrari is heel goed en de motor die zij bouwen - en die wij van ze kopen – is heel erg competitief", verklaart de teambaas.

Zoals Komatsu aangeeft is zijn eerste prioriteit de interne efficiënte te verbeteren en daarvoor heeft hij drie tijdspaden vastgesteld. "Je moet een visie voor de korte termijn, een visie voor de middellange termijn en een visie voor de langere termijn hebben", legt 48-jarige teambaas uit. "Op de korte termijn zijn er al veel dingen die we beter kunnen doen. Als we dat voor elkaar krijgen, dan ben ik benieuwd hoe ver we komen."

Op de middellange en lange termijn zijn volgens Komatsu andere dingen nodig. "We hebben een doorgaande discussie over wat we moeten verbeteren om op het volgende niveau te komen. Zijn het investeringen of andere dingen? Voordat we daar zijn moeten we nog veel dingen doen. We hebben het plafond met wat we nu kunnen bereiken nog niet in zicht. Dat is een zorg voor later."