Steiner blij dat stewards 'slecht werk' van FIA hebben benoemd

De Amerikaanse renstal diende tijdens het vorige raceweekend in Brazilië een verzoek om herziening, omdat verschillende potentiële overtredingen van track limits tijdens de Formule 1-race in Austin niet waren bekeken. In de week na de Grand Prix van São Paulo werd het verzoek van Haas afgewezen, omdat Haas volgens de stewards geen ‘nieuw’ en ‘relevant ‘ bewijs had aangedragen, wat nodig is om een zaak opnieuw inhoudelijk te kunnen behandelen. Wel lieten de stewards zich zeer kritisch uit over de FIA. Volgens hen is de wijze waarop er momenteel op track limits wordt gecontroleerd, compleet ontoereikend.

“Ik heb er geen spijt van”, zegt Steiner als Motorsport.com hem in Las Vegas vraagt naar het verzoek om een review. “We waren ons ervan bewust dat het moeilijk zou worden om er een echte zaak van te maken, maar we hebben het op zijn minst geprobeerd.”

“Wat eruit is gekomen, is dat de stewards tegen de FIA hebben gezegd dat ze slecht werk leveren. En dat was volgens mij ook het geval hier”, vervolgt hij. “Het heeft ons niet direct iets opgeleverd, maar we moesten het proberen. Als je iets wil in het leven, dan moet je ervoor vechten. Als je niets doet, bereik je sowieso niets.”

De stewards plaatsten wel de kanttekening dat Haas eigenlijk op de dag zelf een protest had moeten indienen tegen de uitslag van de race. Steiner: “Maar ze hebben ook gezegd dat de FIA ervoor had moeten zorgen dat er een bewakingscamera op de zesde bocht stond gericht. Dan had ik dat protest niet eens hoeven indienen. Dus dat ten eerste. Zij moeten ervoor zorgen dat ze in staat om zijn om hun eigen regels te kunnen handhaven. Dat is niet het werk van het team. We kunnen ook niet in een half uur alles nalopen. We zijn een raceteam. Bovendien betalen we iemand om dat werk te doen, namelijk de FIA.”

Steiner is van mening dat Haas de Formule 1 als geheel een dienst heeft bewezen door een review aan te vragen, wat als uitkomst heeft gehad dat nu zwart op wit staat dat de FIA beter werk moet leveren als het gaat om het handhaven van track limits. “Dat maakte het de moeite waard. En niet alleen voor ons, maar voor de hele Formule 1”, aldus Steiner. “Want iedereen was die mening toegedaan, maar niemand deed er iets aan. Ik denk we op deze manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Formule 1-regels. Zolang het beter wordt voor de toekomst, zie ik het als winst.”