Haas F1 zet Fittipaldi in als Schumacher moet invallen bij Ferrari

Haas F1 Team verschijnt in 2022 opnieuw met Mick Schumacher en Nikita Mazepin aan de start van het Formule 1-seizoen. Afgelopen jaar debuteerden beide coureurs, waarbij met name Schumacher af en toe heel aardige dingen liet zien. Dat is ook opgemerkt door Ferrari, bij wie hij onderdeel is van de Driver Academy. Recent kondigde de Italiaanse renstal aan dat de Duitser tijdens 11 van de 23 Grands Prix in 2022 optreedt als officiële reservecoureur, bij de overige races vervult Antonio Giovinazzi die rol.

Mocht Carlos Sainz Jr. of Charles Leclerc tijdens een van die elf raceweekenden niet in staat blijken om voor Ferrari te racen, dan wordt Schumacher dus opgeroepen om dat zitje over te nemen. Bij Haas F1 laat dat dan een leegte achter, maar teambaas Guenther Steiner heeft al nagedacht over een oplossing. Als het daadwerkelijk zover komt, dan mag Haas-reserve Pietro Fittipaldi rekenen op een belletje van de markante Italiaan.

“Ik ben blij voor Mick en ik heb hier natuurlijk over gesproken met Mattia [Binotto]”, vertelde Steiner in gesprek met RACER. “Voor ons betekent dit dat Pietro heel blij gaat zijn! Uiteindelijk is dit onderdeel van een partner zijn, maar ook onderdeel van wat we zijn overeengekomen.” Invalwerkzaamheden zijn Fittipaldi niet vreemd. Eind 2020 debuteerde de Braziliaan in de Formule 1, toen hij de geblesseerde Romain Grosjean mocht vervangen. “Pietro heeft het eerder goed gedaan voor ons”, vervolgde Steiner. “De kans dat de reservecoureur in de auto stapt is volgens de statistieken heel, heel klein. Maar als het gebeurt, dan ben ik hier blij mee.”

Er is een kans dat Fittipaldi dit jaar hoe dan ook enkele keren in de nieuwe bolide van Haas mag plaatsnemen. De F1-teams zijn dit jaar namelijk verplicht om tijdens minimaal twee VT1’s een nieuwkomer in de auto te zetten. Steiner stelt echter ook dat die kansen mogelijk naar Ferrari-junior Robert Shwartzman gaan. “Het wordt op dit moment een Ferrari-coureur, of Pietro. Ik probeer dat zitje niet te verkopen, dus ik gok dat het een Ferrari-rijder wordt. We hebben het kort besproken, maar over dergelijke zaken zijn Mattia en ik het vrij snel eens. We hebben daar geen lange meetings voor nodig. Dit is wat we voor elkaar doen als partner, als we elkaar kunnen helpen.”