Haas F1 ontkracht geruchten: Ongewijzigde line-up in 2022

Mick Schumacher rijdt ook volgend jaar in de bolides van het Haas F1 Team. Dat heeft teambaas Guenther Steiner in gesprek met het Duitse RTL bevestigd: “Het plan is dat alles zo blijft als dit jaar”, antwoordt hij op de vraag of Schumacher en teamgenoot Nikita Mazepin ook in 2022 voor de Amerikaanse renstal uitkomen. Beide jongelingen zijn bezig aan hun debuutjaar in de Formule 1. Haas heeft vanaf het eerste moment gezegd het huidige seizoen te beschouwen als een leerjaar met het oog op de toekomst. Desondanks ging de afgelopen weken het gerucht dat Schumacher volgend jaar de overstap zou maken naar Alfa Romeo. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael maakt namelijk deel uit van het talentenprogramma van Ferrari, dat een van de twee rijders van Alfa Romeo mag bepalen. Op dit moment wordt die plek ingenomen door Antonio Giovinazzi.

Volgens Steiner is dat niet meer dan een wild gerucht en niet op waarheid berust: “Zo gaat het altijd in de Formule 1. Op dit moment ziet het ernaar uit dat wij volgend jaar met dezelfde rijders in actie komen. We moeten nog een paar details bespreken, maar voor de rest is het rond.”

De jonge Duitser blijft zelf terughoudend in uitspraken over zijn toekomst: “Ik ga ervan uit dat het uiteindelijk rond komt”, zei hij toen hem gevraagd werd naar de uitspraken van Steiner. “Ik focus me momenteel op het hier-en-nu. We hebben nog niet eens de eerste helft van het seizoen afgerond. In de zomerpauze gaan we kijken, dan nemen we de situatie onder de loep. Maar ik maak me niet druk.”

Mick Schumacher wacht nog op zijn eerste punt in de Formule 1. Zijn beste klassering tot nu toe is de dertiende plaats in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Teamgenoot Nikita Mazepin heeft P14 in diezelfde race als beste klassering staan.