Haas F1 onthult VF-24, Komatsu tempert verwachtingen

Haas F1 kiest dit jaar voor nog meer zwart op de VF-24. Net als vorig jaar pronkt de naam Haas groot op de sidepods terwijl titelsponsor Moneygram nog altijd een prominente plaats heeft op de motorkap. Op het zijaanzicht valt al op dat de VF-24 een stuk minder wit kleurt, iets wat vooral op de neus terug te zien is. Het gaat in dit geval om renders, maar het gaat wel om de daadwerkelijke VF-24 zoals deze te zien zou moeten zijn in Bahrein. Zondag 11 februari zal de VF-24 voor het eerst op de baan te zien zijn bij de shakedown op Silverstone. Nico Hülkenberg mag dan achter het stuur kruipen. Over een tweede shakedown, zoals deze gepland stond, maakt het team geen melding. Van 21 tot en met 23 februari vinden de testdagen plaats in Bahrein, waar de VF-24 grondig getest zal worden.

Haas VF-24 livery. Foto: Haas F1 Team

"Ik kijk ernaar uit om de VF-24 te zien rijden en racen - een gevoel dat ik met onze partners en het hele team deel", zegt teameigenaar Gene Haas. "Met Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen weten we ook dat we een geweldig rijdersduo achter het stuur hebben. Hun ervaring zal opnieuw van onschatbare waarde blijken terwijl we gedurende het jaar ons programma verder ontwikkelen. We hebben de winter gebruikt om de processen in gang te zetten om beter te worden en uiteindelijk onze algehele prestaties te verbeteren. Binnenkort zullen we zien hoe we het doen."

Nog voor de onthulling van de VF-24 was er een hoop te doen rondom Haas F1. Teameigenaar Gene Haas gaf aan dat hij het zat is dat zijn team steeds in de achterhoede eindigt en besloot daarop om het contract van teambaas Guenther Steiner niet te verlengen. De populaire Steiner is vervangen door Ayao Komatsu, die al jarenlang als trackside engineering director werkte voor de Amerikaanse renstal. Aan de Japanner is het nu dus de taak om er alles aan te doen om Haas naar voren te helpen in de rangorde. Hij heeft al aangegeven dat hij als karakter niet van plan is om Steiner na te doen en wil eerst de boel inventariseren in de fabrieken voordat hij stappen onderneemt.

"We zijn om te beginnen realistisch over onze verwachtingen voor dit jaar, maar het blijft een spannend moment in elk Formule 1-seizoen om de auto te laten zien", reageert Komatsu op de onthulling van de VF-24. "Er ligt veel werk voor ons om vooruitgang te boeken en onze prestaties te verbeteren, maar iedereen hier is zeer gemotiveerd en staat te popelen om met de VF-24 de baan op te gaan. Ik weet dat we onze tijd in Bahrein zullen maximaliseren met alle verschillende zaken die we moeten aanpakken. Kortom, we kunnen niet wachten om aan de slag te gaan en het seizoen af te trappen."

Haas VF-24 livery. Foto: Haas F1 Team

Met de VF-24 hoopt Haas F1 uiteraard een nodige sprong voorwaarts te maken na wat een teleurstellend 2023 was. Magnussen en Hülkenberg waren regelmatig sterk in de kwalificatie, maar vielen in de races ver terug. Reden daarvoor was de hoge bandenslijtage. De banden kwamen in de kwalificatie snel op temperatuur, ideaal voor een snelle ronde, maar in de races leverde het een hoge terugval in tempo op. Het team denkt voor een groot deel te begrijpen waar het aan ligt, maar kan dat enkel in de praktijk terugzien. Haas sprokkelde in 2023 slechts twaalf punten bij elkaar om als tiende te eindigen. Het beste resultaat voor Haas was de vijfde plaats in 2018. Sindsdien kwam het niet verder dan de achtste plaats bij de constructeurs.