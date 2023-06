Haas F1 heeft tot nu toe geen briljant seizoen gehad. In de eerste acht races van het seizoen werden slechts acht punten gescoord, waar dat vorig jaar in hetzelfde tijdsbestek nog vijftien waren. Er is dus geen vooruitgang geboekt en Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg nemen wel veel ervaring mee, maar kunnen vooralsnog in de races geen echte vuist maken. In de kwalificatie kunnen ze nog wel verrassen, zoals Hülkenberg in Canada bewees met zijn tweede tijd in de regen - al werd het de vijfde startplaats vanwege een gridstraf. In die race viel de Duitser echter ver terug en wist de Amerikaanse renstal geen punten te scoren. Met name de bandenslijtage lijkt een groot probleem met de VF-23. Haas-teambaas Guenther Steiner laat in ieder geval weten dat de tegenvallende prestaties in de race onder het vergrootglas liggen bij het team.

"We onderzoeken de zeer goede performance die we in de kwalificatie hadden en de niet zo goede performance in de race", zegt Steiner. "We proberen de vinger op de zere plek te leggen, maar voor de volgende races gaan we misschien proberen om een sweet spot te vinden tussen de twee sessies, de kwalificatie en de race. We moeten een middenweg vinden. Daar werken we hard aan en we proberen te onderzoeken wat we de komende races kunnen doen om het beter te maken." Op korte termijn hoopt het team met een oplossing te vinden, maar de ogen zijn daarvoor met name al gericht op 2024. "We werken heel hard om uit te zoeken waarom er een discrepantie is tussen het heel snel zijn en niet zo goed zijn in de race", geeft de Zuid-Tiroler aan. "We hebben al enkele aanwijzingen en het zal zeker invloed hebben op het ontwerp van de VF-24. Het is duidelijk dat we dat kenmerk voor volgend jaar eruit moeten halen."

GP Oostenrijk een testsessie

Steiner is daarom blij dat hij in Magnussen en Hülkenberg twee ervaren coureurs in huis heeft. Zij kunnen namelijk gedetailleerde feedback geven, waar het personeel in de fabriek vervolgens hard mee aan de slag kan. "Ik moet toegeven dat ik eigenlijk heel blij ben met Kevin en Nico, hoe zij een integraal onderdeel zijn in het zoeken naar het probleem en de oplossing, hoe we de korte- en langetermijnoplossing hiervoor aanpakken. Ze zijn allebei heel positief, niet over de prestaties in de race, maar positief dat we het probleem dat we nu hebben kunnen oplossen."

In Oostenrijk behaalde Haas vorig jaar nog een dubbele puntenfinish. Nu staan de teams voor de uitdaging van een sprintweekend, waarin slechts één vrije training is, twee kwalificaties, een sprintrace en de hoofdrace. Steiner stelt dat zijn team dit raceweekend op de Red Bull Ring 'voor een deel als een testsessie' ziet. "We hebben veel dingen die we moeten proberen om onze problemen met het racetempo op te lossen, dus we hebben al enkele ideeën. Aangezien we twee races hebben, hebben we twee keer zoveel tijd om verschillende dingen te proberen. Natuurlijk proberen we het best mogelijke resultaat te behalen, maar misschien offeren we het best mogelijke resultaat een beetje op om echt een begrip te krijgen voor wat er met de auto gebeurt in de race."