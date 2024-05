Rollen omgedraaid: Haas F1 klaagt nu oud-teambaas Steiner aan

Begin deze maand bleek uit rechtbankdocumenten dat Günther Steiner zijn voormalig werkgever voor de rechter sleept omdat hij nog recht op geld zou hebben. Haas F1 slaat nu terug met een eigen rechtszaak tegen Steiner, die van 2016 tot en met 2023 aan het roer stond van het team. Deze kwestie draait om het boek 'Surviving to Drive' van Steiner, dat begin 2023 verscheen. In rechtbankdocumenten van het Central District van Californië stelt Haas F1 dat Steiner en zijn uitgever Ten Speed Press onrechtmatig hebben gehandeld door beelden te publiceren die volgens Haas in strijd zijn met de handelsmerkregels.

"In 2023 heeft Steiner, zonder toestemming of goedkeuring van Haas Automation, een publicatie met de titel 'Surviving to Drive' geschreven, op de markt gebracht, gepromoot, verkocht, gedistribueerd en daarvan geprofiteerd", valt in het document van Haas te lezen. "In deze publicatie werden de Haas Automation-handelsmerken en de Haas Automation Trade Dress op onwettige wijze gebruikt en weergegeven, en dat gebeurt nog steeds, voor persoonlijk financieel gewin en ongeoorloofde winst van Steiner. Haas Automation heeft nooit ingestemd met het gebruik door Steiner van de Haas Automation-handelsmerken of de Haas Automation Trade Dress op het betreffende product."

Miljoenenopbrengst

Haas stelt dat het Steiner op de hoogte had gesteld van deze zorgen omtrent de handelsmerkrechten, maar het bedrijf heeft naar eigen zeggen geen antwoord ontvangen dat hen tevreden stelde. Daarop is nu dus juridische actie ondernomen. "Haas Automation heeft Steiner voorafgaand aan de rechtszaak op de hoogte gesteld, maar tot op heden heeft Steiner geen actie ondernomen om zijn inbreuk makende handelingen te staken of te beperken, waardoor de huidige rechtszaak noodzakelijk is", staat in de documenten. "Steiner verkoopt en promoot het betreffende product in verschillende media, inclusief maar niet beperkt tot gedrukte en digitale media, in strijd met de exclusieve intellectuele eigendomsrechten van Haas Automation. Uit online beschikbare informatie blijkt dat het product per januari 2024 meer dan 150.000 eenheden heeft verkocht en een omzet heeft gegenereerd van ten minste 4,5 miljoen dollar."

Haas eist schadevergoeding van de gedaagden en heeft de rechtbank gevraagd om een juryrechtspraak over deze zaak. In de rechtbankpapieren wordt gesteld dat Haas eigenaar is van verschillende handelsmerken voor zijn CNC-bewerkingsmachines en autosportactiviteiten. In het document worden de foto's in het boek uiteengezet - inclusief de cover - waarvan wordt beweerd dat deze dus onwettig gebruikt zijn. Mocht de rechtszaak er inderdaad komen, dan zal het vooral draaien om het bepalen of het gebruik van deze handelsmerken onder 'fair use' vallen. Fair use staat individuen en uitgevers toe om handelsmerken van anderen zonder toestemming te gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder opinie, kritiek, nieuwsverslaggeving en komedie.