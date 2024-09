Haas F1 kan omhoog kijken na puntenfinish Hülkenberg

Nico Hülkenberg kijkt met blaren op de handen en een vermoeid lichaam terug op een geslaagd optreden in de Grand Prix van Singapore. De Duitser toonde zaterdag nog maar eens dat hij een geweldige kwalificatie kan rijden. Hij plaatste zich als zesde voor de race van zondag. De 37-jarige veteraan wist bij de start goed stand te houden tegen het geweld van de veel sterkere auto's om hem heen en zelfs een plaatsje te winnen. Haas F1 besloot vervolgens hem lang buiten te houden en dat loonde. Nadat de stof van alle pitstops was neergedaald, vond Hülkenberg zichzelf tegen het einde van de 62 ronden tellende Grand Prix terug op P9, achter Fernando Alonso en voor Sergio Pérez.

Nico Hulkenberg, Haas VF-24 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Rondenlang streed hij met die twee coureurs om posities acht, negen en tien, maar uiteindelijk gingen ze ook in die volgorde over de streep. Uiteraard was Hülkenberg na afloop buitengewoon tevreden, maar hij had het tijdens de race niet gemakkelijk gehad. "Het was zwaar, en eerlijk gezegd voel ik dat nu ook", aldus de Duitser tegen F1TV. "Echt aangenaam was het niet, je bent aan het vechten en aan het zweten. Het was zo ongelooflijk heet, je wordt als het ware gekookt."

Echt tijd om tijdens de race even op adem te komen had Hülkenberg niet. "In de eerste stint was ik met Fernando aan het knokken en in het tweede deel was dat hetzelfde met Checo, tot aan het einde. Niet gemakkelijk dus. Op sommige momenten had ik het idee dat ik mijn positie niet kon vasthouden, maar met elke ronde die je aflegt vergroot je je kansen."

Uiteindelijk hielp racewinnaar Lando Norris Hülkenberg een handje. "De timing van Lando die ons voorbij kwam, was goed. Twee ronden voor het einde waren er opeens blauwe vlaggen, eerst voor Checo en daarna voor mij. Dat hielp een klein beetje en haalde wat van de druk weg."

Uiteindelijk wist Hülkenberg dus twee belangrijke punten over de streep te trekken. Met die twee punten loopt Haas F1 in het constructeursklassement iets uit op Williams dat vorig weekend in Baku veel punten pakte. Belangrijker is echter dat het Amerikaanse team weer omhoog kan kijken. Het haakt in het constructeursklassement aan bij RB F1 dat nu nog zesde staat in het WK, maar slechts drie punten meer heeft dan Haas.