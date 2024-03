Haas F1 geeft toe: Magnussen had positie moeten teruggeven aan Tsunoda

In de Grand Prix van Saudi-Arabië eiste Kevin Magnussen de aandacht op, al was dat niet altijd in positieve zin. De Deense Haas F1-coureur kreeg na licht contact met Alexander Albon een tijdstraf van tien seconden en wist dat hij dus veel tijd en posities zou verliezen. Teamgenoot Nico Hülkenberg hanteerde in die race een andere strategie en kwam niet binnen voor een pitstop tijdens de safety car-fase.

Om zijn teamgenoot te helpen besloot Magnussen om het veld achter hem op te houden - en met succes. Daarvoor had hij wel een actie nodig die niet volgens het boekje was: hij haalde Yuki Tsunoda in door naast de baan te schieten. Het kwam hem opnieuw op een tijdstraf van tien seconden te staan - een tijdstraf die verdubbeld is ten opzichte van vorig jaar als afschrikmiddel. Zo kon Hülkenberg voldoende wegrijden om na de pitstop alsnog voor die groep te eindigen en als nummer tien het laatste punt mee te nemen.

Bij RB F1 Team was men niet onder de indruk van de aanpak van Magnussen, die de tijdstraf dus voor lief nam. Zij stelden dat het 'onsportief' was en zou deze verdedigende tactiek aankaarten bij de FIA. Haas F1-teambaas Ayao Komatsu geeft toe dat Magnussen zijn positie had moeten afstaan aan Tsunoda. "Op een gegeven moment streden we met Tsunoda om P10, als ik het me goed kan herinneren", zei Komatsu na de race. "Natuurlijk hadden we die positie moeten teruggeven en hadden we moeten proberen hem [weer] in te halen. Ik denk dat we dat ook hadden gekund met onze snelheid. Uiteindelijk zouden we alsnog naar P10 kijken. Of we het dan hadden gered is een ander verhaal."

Breedste Haas-auto

Magnussen legde zich na de race neer bij de tijdstraf die hij voor het incident kreeg. "Ik haalde Tsunoda in en ging buiten de baan, regels zijn regels. Ik ben er natuurlijk niet blij mee dat ik twee straffen kreeg, maar ik kon in ieder geval het team helpen door een gat voor Nico te creëren om een punt te pakken. Het is een spannend gevecht tussen de vijf teams die achteraan rijden. Van P6 naar P10 is het echt een kampioenschap, dus elk punt telt."

Teambaas Komatsu is wel tevreden over de manier waarop Magnussen erin slaagde om coureurs als Tsunoda, Esteban Ocon en Albon achter zich te houden. Hij kreeg vanaf de pitmuur de opdracht om de rondetijden te laten zakken om zo een gat voor zijn teamgenoot te creëren. Tsunoda zag in ronde 29 nog zijn kans schoon, maar Magnussen liet de Japanner naar buiten glijden in bocht 2 en behield zo zijn positie. "Ik dacht toen: 'Oké, dat is voorbij...' En toen ging Kevin naar de buitenkant in bocht 1, geweldig. We zeiden dat hij ronden van ongeveer 1.36 moest doen en hij deed 36.2, 36.2, 36.2... Dat is de breedste Haas F1-auto die je in lange tijd hebt gezien", besluit Komatsu.