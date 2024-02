Ayao Komatsu is per 2024 de teambaas van Haas F1 Team, waar hij de populaire Günther Steiner opvolgt. Het contract van de Italiaan werd niet verlengd, mede doordat hij en teameigenaar Gene Haas van mening verschilden over welke weg ingeslagen moest worden qua technische structuur en benodigde investeringen. Komatsu, sinds 2016 als trackside engineering director verbonden aan Haas, werd daarna naar voren geschoven als Steiners opvolger. Door de achtergrond van de Japanner komen engineers er niet mee weg als ze proberen om hem voor de gek te houden, stelt Nico Hülkenberg.

"Hij is een totaal ander persoon met een ander karakter. Dat is duidelijk. Hij is een engineer met een andere achtergrond. Hij heeft veel ervaring en kennis. Engineers kunnen hem geen bullshit verkopen, niemand kan hem bullshit verkopen omdat hij weet wat er gaande is", constateert Hülkenberg na de eerste testdagen met Komatsu als teambaas. "Hij bekijkt de dingen vanuit een technische oogpunt. Wat hij tot nu toe heeft gedaan qua herstructurering van de technische afdeling ziet er goed uit. Hij probeert de structuur en dat wat we nu al hebben te optimaliseren - en dat is ook zijn taak."

Als teamgenoot Kevin Magnussen met die uitspraken geconfronteerd wordt, geeft de Deen vooral aan blij te zijn met de kennis die Komatsu van alle afdelingen van het F1-team heeft. "Ik denk niet dat iemand Steiner voor de gek probeerde te houden vorig jaar. Het helpt gewoon dat we iemand hebben die zo technisch is en veel weet van de engineering van een F1-auto. Hij komt uit de race-engineering, hij leidde die groep en daar ben ik ook onderdeel van. We werken met aero, vehicle dynamics, systemen en ontwerp. We betrekken alle verschillende afdelingen. Hij leidde die groep al en nu is hij eindverantwoordelijke. Iedereen merkt dat ze met iemand kunnen praten die ze voor hun gevoel begrijpt. Om als leider begrepen te worden, moet je eerst anderen begrijpen. Voor Ayao is dat met zijn ervaring een stuk eenvoudiger."

Haas is tijdens de eerste testdagen in Bahrein redelijk onder de radar gebleven. Het team is niet voor snelle tijden gegaan, maar besteedt de tijd juist aan het begrijpen van de banden. Vorig jaar had de Amerikaanse renstal op dat vlak grote problemen, waardoor de VF-23 vooral in de races niet uit de verf kwam. Volgens Hülkenberg wist Haas F1 wel wat de problemen waren, maar "hadden we niet de ideeën om het op te lossen". Sindsdien is niet alleen afscheid genomen van Steiner, maar ook van technisch directeur Simone Resta. Hij is teruggekeerd naar Ferrari en opgevolgd door Andrea de Zordo.