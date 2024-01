Haas F1 eerlijk: "Begrijpen bandenprobleem nog niet"

Als men bij Haas F1 Team terugdenkt aan het Formule 1-seizoen van 2023 zal dat niet met plezier gedaan worden. De Amerikaanse renstal kende een desastreus jaar, wat resulteerde in de laatste plaats in het constructeurskampioenschap. De VF-23 was over één ronde geen slechte auto, maar over een raceafstand kon het geen vuist maken. Met name de manier waarop de wagen de banden 'opvrat' zorgde voor grote problemen en indirect ook voor het feit dat er aan het einde van het seizoen slechts twaalf punten op de borden stond. Ondanks dat er bij het team hard gewerkt is aan een oplossing, erkent nieuwbakken teambaas Ayao Komatsu dat nog niet zeker is of ze de wereld uit geholpen zijn. "Ik denk niet dat we de problemen volledig begrijpen", legt een openhartige topman uit.

Komatsu denkt wel dat Haas op de juiste weg is en verklaart dat men ideeën heeft hoe de problemen te voorkomen. "Ik denk dat we een groot deel wel begrijpen, maar dat kunnen we alleen bewijzen door een auto te bouwen die de problemen niet meer heeft", zegt de Japanner. "Ik vind het niet goed om hier te zitten en te zeggen dat we het probleem voor de volle honderd procent snappen, want dat doen we niet. We hebben wel een aardig idee waarom de problemen er zijn en waar we ons op moeten focussen."

Opvallend genoeg is het voor de Amerikanen niet de eerste keer dat zij moeite hebben met de banden. In 2019 kreeg Haas het namelijk niet voor elkaar om de banden goed op temperatuur te krijgen. Volgens Komatsu is het toevallig dat ook in 2023 het optimaal gebruik maken van de banden een probleem was, maar hij ziet wel overeenkomsten in de interne manier van samenwerken. "Tussen '19 en '23 was ons programma heel anders. Het lijkt misschien hetzelfde probleem, maar het is heel anders. De kern is de manier waarop we werken", aldus de 48-jarige teambaas. "Als we niet goed samenwerken en niet goed communiceren tussen de aerodynamische afdeling in Italië en de bandenafdeling in het VK, is dat een probleem. De werkcultuur en hoe we werken is iets waarop ik me focus om het te verbeteren. We moeten het samen doen."

Eerlijkheid nodig

Volgens Komatsu was de onderlinge openheid een van de dingen waar het bij Haas de afgelopen jaren aan schortte. "Als we een groot probleem met de auto opmerken, moeten we dat accepteren, op tafel gooien en erover praten met relevante mensen. Dan kun je het nog met elkaar over de oplossing oneens zijn, want dat hoort erbij", vertelt de Haas-topman. "Het is gezond om het niet met elkaar eens te zijn, zolang men beseft dat we tot overeenstemming moeten komen. Iemand moet een keuze maken en dan gaan we die kant op. Als iemand opmerkt dat er een probleem is en iemand zegt 'oké, prima' en er verder niet op ingaat en dezelfde kant op blijft gaan, dan komen we niet verder."