Voor het Formule 1-team van Haas zijn er na de eerste Grand Prix van het jaar redenen tot optimisme. In de kwalificatie zag de VF-24 er helemaal niet slecht uit. Zo kwalificeerde Nico Hülkenberg zich tegen alle verwachtingen in de top-tien. In de race lukte het niet om de goede startplek om te zetten in punten, maar qua race pace was de Amerikaanse renstal sterker dan gedacht. Vooral het bandenmanagement zag er een stuk beter uit, wat ook beide coureurs erkennen.

"Het voelde veel beter dan in de testdagen, dus dat is veelbelovend", vertelt Hülkenberg na afloop van de eerste race van het nieuwe seizoen. "Dat hebben we nu ook bevestigd gekregen. Dat is iets heel positiefs." Kevin Magnussen vult zijn teamgenoot aan, al houdt hij ook nog een slag om de arm: "We staan er volgens mij inderdaad beter voor dan vorig jaar. We laten het nu alleen nog maar op één circuit zien, met een bepaald soort asfalt. Het waren bijzondere omstandigheden, met een nachtrace onder koude omstandigheden. We moeten nog zien of het ook tijdens races in daglicht zo goed is."

Magnussen is ook onder de indruk van de nieuwe auto, want hij hield onder andere het kibbelende RB-duo Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda enigszins moeiteloos achter zich. "Het voelt goed. Ik heb het idee dat ik een gelijkwaardige auto heb. Ik hoefde ook niet de banden anders te managen, dat was dus niet iets waar ik op achterstand stond", legt de Deen uit. Nu het bandeneuvel verholpen lijkt, heeft hij nog wel een lijstje aan andere wensen. "Er moet nog snelheid gevonden worden en de pitstops moeten ook beter. We verloren daar te veel plekken", verklaart de man uit Roskilde. "We moeten nu ineens andere dingen bekijken dan de banden, dat is wel iets positiefs. Dat is iets positiefs en het laat zien dat ons harde werk in de winter zich uitbetaalt. We moeten wel nog veel meer doen."

Vanuit het team van Haas werd er al verteld dat er updates aankomen, iets waar Magnussen reikhalzend naar uitkijkt. "Onze ontwikkelingsstrategie ziet er interessant uit. Ik kan niet wachten op het vervolg van het seizoen. Het voelt een stuk beter dan vorig jaar", besluit de hoopvolle coureur.

Video: De analyse van de GP van Bahrein in onze F1-update