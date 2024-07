Haas F1 bevestigt Ferrari als motorleverancier tot en met 2028

Al sinds de komst in de Formule 1 in 2016 maakt Haas F1 gebruik van Ferrari-motoren. De samenwerking is de twee partijen goed bevallen, want deze is nu verlengd zodat Haas F1 ook van 2026 - wanneer het nieuwe technische reglement van kracht gaat - tot en met 2028 van Ferrari-krachtbronnen voorzien zal worden. In een verklaring spreekt Haas F1 van een keuze die voor stabiliteit op lange termijn zorgt op het gebied van de krachtbron.

"Ik vind het geweldig om onze relatie met Scuderia Ferrari tot en met 2028 te verlengen", zegt Ayao Komatsu, teambaas van Haas F1. “Als organisatie hebben we altijd alleen met Ferrari-motoren geracet en om die voortdurende stabiliteit te hebben op weg naar het volgende regelpakket voor motoren, is een belangrijk onderdeel van onze voortdurende ontwikkeling. De relatie met Scuderia Ferrari is altijd een speciale geweest voor ons. Ze waren instrumenteel in het ontstaan van het programma in de begindagen en zijn een waardevolle technische partner voor ons gebleven gedurende de afgelopen negen seizoenen. Ik ben blij dat we nu meer seizoenen in het verschiet hebben en mijn dank gaat uit naar Fred Vasseur en vele anderen bij Scuderia Ferrari, voor het blijven tonen van vertrouwen in ons project. Deze aankondiging is weer een voorbeeld van de langetermijnambitie van Haas F1: onze investering en groei in de sport gaat door", aldus de Japanner.

Met deze aankondiging is er nu zekerheid over de motorleveranciers van bijna alle F1-teams voor het seizoen 2026. Mercedes zal motoren blijven leveren aan Williams en McLaren, Sauber stapt dan over op Audi-motoren, Honda werkt dan exclusief met Aston Martin terwijl Red Bull Racing en RB F1 aan een nieuw project beginnen met Red Bull Powertrains-Ford. Er blijft wel nog een vraagteken in de vorm van Alpine, dat nu nog met Renault-motoren rijdt maar in de zoektocht naar betere prestaties zou overwegen om een klantenmotor af te nemen en de Renault-krachtbron dus in de prullenbak te gooien.