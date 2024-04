Haas F1: Bandenprobleem nog niet volledig opgelost

In die sprintrace viel Nico Hülkenberg - die heeft aangekondigd vanaf 2025 voor Sauber te rijden - hard terug. Hij begon van de dertiende plaats maar viel in negentien ronden tijd terug tot de negentiende plek. Hoewel Haas F1 op het gebied van banden veel progressie heeft geboekt ten opzichte van vorig jaar, zijn de problemen volgens teambaas Ayao Komatsu nog niet helemaal verdwenen. "Ik zou niet zeggen dat het weg is", zegt Komatsu in gesprek met Motorsport.com. "We hadden bijvoorbeeld wel wat dingen verwacht [in China], maar we hebben iets compleet anders ervaren. Kijk naar Nico's sprintrace: het is niet alleen een bandenprobleem, maar het gevolg van verschillende factoren. We hebben Nico's banden gesloopt. Dus ik kan nog steeds niet zeggen dat we het probleem 100 procent achter ons hebben gelaten."

Vorig jaar was de VF-23 juist heel sterk over één ronde, maar in de races vielen Hülkenberg en Kevin Magnussen hard terug doordat de banden te snel oververhit raakten. In de wintertest heeft het team zich volledig gericht op het oplossen van dat probleem, maar vooralsnog ziet Komatsu nog schommelingen in resultaat. Dat gold ook voor Hülkenberg, die na de dramatische sprintrace op zondag een punt pakte met de tiende plaats in de Grand Prix van China. "Dit circuit met deze temperatuur en deze bandencompounds heeft enkele nieuwe problemen aan het licht gebracht", legt de teambaas uit. "Maar we concentreren ons daar nu op dus ik denk dat dit iets is wat we kunnen verbeteren.'

Voor de volgende editie van de Grand Prix van China weet Komatsu dat het over een andere boeg gegooid moet worden. "We komen dan waarschijnlijk met iets andere configuraties, die we op dit moment niet hebben", licht de Japanner toe. "Kijk naar Kevins sprintrace: die was solide, hij eindigde op P10. Maar zijn tempo was niet geweldig. De manier waarop Nico terugviel had niet één oorzaak, maar was een combinatie van factoren. Maar je kunt zien hoe gevoelig het is. Dit soort dingen kan gebeuren als je onder dit soort omstandigheden niet de marge hebt om de banden goed te houden."

Daarom is het aan Haas nu de taak om een auto neer te zetten waarbij de banden dus niet snel slijten onder dit soort omstandigheden, stelt Komatsu. "Het is goed dat we het recht hebben gezet voor de race. Nico's tempo was niet geweldig, maar het is nog steeds goed [om een punt te pakken]", besluit hij.