Haas baart opzien met Russische kleuren: "Vorig jaar al bedacht"

Door het dopingschandaal in de Russische sport mogen atleten uit dat land twee jaar lang niet onder de eigen vlag uitkomen. Die straf was in eerste instantie op vier jaar gezet, maar het sporttribunaal CAS heeft de periode gehalveerd. De ingreep heeft betrekking op de Olympische Spelen, maar ook op alle erkende wereldkampioenschappen. De Formule 1 is daar eentje van. Mazepin mag de Russische driekleur dus niet dragen of in sportief opzicht verdedigen.

'Niks mis met livery, vorig jaar al bedacht'

Het maakt de verontwaardiging over de nieuwe Haas-livery, nota bene een Amerikaans team, alleen maar groter. Wil de familie Mazepin de autoriteiten een hak zetten of wil Haas de regels slim ontwijken? "Nee, we hebben niks ontweken. We hebben deze livery vorig jaar zelfs al bedacht, voordat alles van WADA [dopingautoriteit] naar buiten kwam", laat teambaas Guenther Steiner aan onder meer Motorsport.com weten. "We mogen de Russische vlag natuurlijk niet als Russische vlag gebruiken, maar we kunnen de kleuren wel gewoon gebruiken op de auto. Bovendien gaat het puur om de atleet, die mag de Russische vlag niet tonen. Maar dit gaat juist over het team en we zijn nog steeds een Amerikaans team."

Steiner benadrukt dat Haas volledig binnen de grenzen van het toelaatbare werkt met deze kleurstelling. "We hebben continu contact met de FIA over dit soort zaken. Het is ook gewoon onderdeel van ons werk, je kunt niet zomaar met zoiets voor de dag komen zonder onderling contact. We hebben dus met hen opgetrokken." De internationale autosportfederatie heeft volgens de Italiaanse teambaas geen macht om zomaar een streep door het bedachte ontwerp te zetten. "Ze kunnen formeel niets goedkeuren. Dit draait om WADA, het is geen FIA-regel."

Invloed van Mazepin groter en groter?

Nog los van alle formele kwesties roept deze livery ook vragen op over de toekomstige richting van Haas F1. Laat men de Amerikaanse identiteit los en wordt dat ingeruild voor een Russisch stempeltje? "Nou, de kleuren van de Amerikaanse vlag lijken erg op die van de Russische vlag. Ze zijn iets anders vormgegeven, maar de kleuren zijn vergelijkbaar. En wat Gene Haas hiervan vindt? Hij vindt de livery best mooi, anders had hij mij ook geen toestemming gegeven." De Amerikaanse identiteit van het team wordt volgens Steiner niet te grabbel gegooid. "Nee, dat zou ik niet zeggen. We hebben puur commercieel gekeken hoe we de inkomsten konden vergroten en hadden iets om te verkopen. Dat heeft niets met nationaliteit te maken."

Wel drukt de familie Mazepin meer en meer een stempel op het team, al ziet Steiner ook daar geen probleem in. "De rol van de familie Mazepin is heel simpel hoor. Nikita is onze coureur en Uralkali is onze nieuwe titelsponsor, we heten nu officieel Uralkali Haas F1. Dat levert bepaalde voordelen op, maar in principe sponsort het bedrijf ons team gewoon. En natuurlijk weten we allemaal dat meneer Mazepin de eigenaar van dat bedrijf is of in ieder geval de enige aandeelhouder. Maar aan het eind van de rit sponsort Uralkali ons gewoon en moet Nikita leveren, zoals dat voor iedere coureur geldt." Een voorbode van een overname door Mazepin senior is dit volgens Steiner niet. "Op dit moment worden er geen gesprekken gevoerd over een aandeelhouderschap van meneer Mazepin in het team. Het team is van Gene Haas, over dat onderwerp wordt verder niet gesproken."