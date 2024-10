Haas euforisch na dubbele puntenfinish in F1-sprintrace in Austin

Voor het Formule 1-team van Haas F1 Team is de Grand Prix in Austin een heel belangrijke. De renstal komt uit Amerika en een goed resultaat is voor het team onder leiding van Ayao Komatsu veel waard. In de sprintkwalificatie kwamen coureurs Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen al in de top-tien terecht, een dag later scoorden beide rijders de broodnodige punten.

Na afloop van de sprintrace zijn beide coureurs enorm tevreden met het resultaat. "Dit is voor ons een heel belangrijke", begint Magnussen bij F1.com nadat hij zevende werd in de sprint op het Circuit of the Americas. "We kwamen hier met drie punten achter op RB en nu staan we gelijk. Dankzij de twee zesde plaatsen van Nico eerder dit seizoen staan we er zelfs voor. We moeten dit vast zien te houden, want je weet maar nooit wanneer je weer zo competitief gaat zijn."

Dat het in Austin zo goed gaat, is voor Magnussen wel een signaal dat er wat goeds zit in de VF-24. "We willen dit [competitief zijn] ook volgende week en die week erna, maar we willen eerst dit weekend een goed resultaat halen. Dat hebben we in de sprint zeker gedaan", aldus de Deen.

Hülkenberg: Trots op het team

Hülkenberg begon de race als zesde, maar zag als achtste de vlag. Niet helemaal een goede sprintrace voor de ervaren Duitser, mede dankzij een matige start. Toch kan de 37-jarige rijder niet ontevreden zijn. "Mijn start was niet best, en het hielp ook niet dat ik in de binnenbocht zat", geeft de man uit Emmerik in gesprek met F1.com toe. "Daar verloor ik twee posities. Daarna was ik wel aan het racen, maar zat ik een aantal rondes vast achter Yuki [Tsunoda]. Dat kostte flink wat van de banden, maar we bleven wel tot het einde goed meedoen."

Hülkenberg is vooral tevreden over het feit dat RB bijgehaald is. "Het is overall gezien een goede teamperformance. En de drie punten zijn een leuke, kleine bijkomstigheid, zeker nu we deze al op zaterdag te pakken hebben", besluit een lachende coureur.

Video: Samenvatting van de sprintrace in Austin