Haas onthult als eerste team line-up voor F1-testdagen Bahrein

In de aanloop naar de seizoensouverture in Bahrein op 2 maart werkt de Formule 1 tussen woensdag 21 en vrijdag 23 februari een driedaagse wintertest af op het Bahrain International Circuit. Aangezien dat de enige testdagen zijn voor de eerste race en de teams maar één auto mogen inzetten, zitten de coureurs van alle teams slechts anderhalve dag in de auto voordat ze aan het eerste raceweekend beginnen.

Haas F1 Team is de eerste renstal die duidelijkheid heeft verschaft over wie op welk moment in de auto mag plaatsnemen. Kevin Magnussen mag het spits afbijten in de VF-24, hij opent op woensdagochtend en neemt vervolgens ook de donderdagmiddag en vrijdagochtend voor zijn rekening. Nico Hülkenberg maakt op woensdagmiddag voor het eerst zijn opwachting in de nieuwe Haas-bolide, waarna hij ook op donderdagochtend en vrijdagmiddag aan de beurt is. Dat heeft de Amerikaanse renstal bekendgemaakt via haar kanalen op sociale media.

Magnussen en Hülkenberg maken in Bahrein niet voor het eerst kennis met de VF-24, die begin februari door middel van renders al onthuld werd door Haas. Het team heeft sindsdien op 11 februari al een shakedown verricht op Silverstone. Ook op 19 februari, twee dagen voor het begin van de test, werkt het team nog een shakedown af. Dan is Bahrain International Circuit de plaats van handeling.

Er is bij Haas F1 het nodige veranderd sinds het einde van het afgelopen Formule 1-seizoen. Het team, dat in 2016 debuteerde in de koningsklasse, heeft na acht seizoenen afscheid genomen van teambaas Guenther Steiner. Zijn vervanger is Ayao Komatsu, die voorheen director of engineering was bij de formatie. Daarnaast heeft Haas technisch directeur Simone Resta na drie jaar zien vertrekken. Qua rijders is er wel sprake van stabiliteit, want zowel Magnussen als Hülkenberg is aangebleven om in 2024 aan hun tweede seizoen als teamgenoten te beginnen.