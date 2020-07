Haas-coureurs ontvangen tijdstraf, Magnussen zakt naar P10

Haas leek aan het begin van de Hongaarse Grand Prix een grote slag te slaan. Het team dacht slim te zijn door beide coureurs binnen te halen tijdens de opwarmronde. Grosjean en Magnussen ruilden allebei de intermediates in voor droogweerbanden en profiteerden daar al snel van. Toen de rest van het veld pas later naar binnen ging voor slicks vonden beide Haas-piloten zichzelf in de top-vijf terug. Doordat de VF-20 snelheid mist, konden beide heren dat niet volhouden, al leek Magnussen na afloop wel een negende plek te kunnen vieren.

Maar de nadruk ligt hier op het woordje 'leek'. Meteen na het vallen van de vlag werd duidelijk dat het team van Guenther Steiner zich moest verantwoorden bij de stewards. Men zou artikel 27.1 van de sportieve reglementen hebben overtreden. Daarin staat vermeld dat 'iedere coureur de opwarmronde zelfstandig en zonder externe hulp moet afleggen'. Doordat de 'call' om naar binnen te komen voor slicks niet vanuit de coureur, maar vanuit het team kwam, heeft Haas die regel overtreden.

In het verdict van de wedstrijdleiding valt dan ook te lezen: "Nadat de stewards de zaak uitgebreid hebben bekeken, hebben ze vastgesteld dat het team een instructie aan de coureurs heeft gegeven om in de pits te komen. Het team heeft vervolgens niet kunnen aantonen dat één van de uitzonderingen vastgelegd in de Technische Richtlijnen 011-17 van toepassing was." Beide coureurs hebben daardoor een tijdstraf van tien seconden ontvangen. Magnussen zakt van P9 naar de tiende plek, Grosjean van de vijftiende positie naar P16. Haas kan nog wel tegen de straf in beroep gaan.