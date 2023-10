Haas-coureurs nog niet overtuigd van stap vooruit door update

Haas F1 ging ver voor het stevige updatepakket in Austin. Zelfs zo ver dat het team een werkplaats in Austin had gehuurd om er maar voor te zorgen dat de metamorfose van de VF-23 kon plaatsvinden. Het Amerikaanse team was de laatste op de Formule 1-grid om de overstap te maken naar het 'downwash-concept', waar Red Bull Racing als eerste mee op de proppen kwam. Met nieuwe sidepod-inlaten, een aangepaste engine cover en vloer hoopte Haas met name het bandenprobleem van de huidige bolide te verhelpen door de onbalans in de aerodynamica aan te pakken.

De eerste tekenen vanuit de Verenigde Staten waren echter weinig hoopvol. Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg voelden na de sprintrace nog geen verbeteringen en dat terwijl deze updates ook gericht zijn op de auto van 2024. "Het zag er eerlijk gezegd niet al te goed uit", zei Magnussen. "We zullen het onderzoeken en kijken wat we ervan vinden. Het is gewoon frustrerend." Voor zijn gevoel zagen de bandenproblemen er 'een klein beetje vergelijkbaar' uit. "Het was geen geweldige sprint. Het tempo zakte enorm in. Ik had een goede start en openingsronde. Ik bleef daar toen enkele ronden voordat de welbekende cyclus begon waarin de banden droppen en we ingehaald worden."

Teamgenoot Nico Hülkenberg klom op naar de vijftiende plek in de sprint, al was dat wel doordat Lance Stroll uitviel vanwege remproblemen. De Duitser wilde nog niet te vroege conclusies trekken omdat er door het sprintformat veel minder tijd was om de nieuwe onderdelen te testen. Desondanks was hij net als Magnussen niet onder de indruk. "De eerste glimp: duidelijk geen transformatie, helaas. Maar het voelt alsof het de eerste echte sessie was, met deze auto, met dit pakket. VT1 is zeer compact, zeer beknopt, er gebeurt veel, verschillende banden, verschillende hoeveelheden brandstof... En twee kwalificaties, dus we hebben amper gereden. Er is nog meer te verkennen, meer te ontgrendelen, waarschijnlijk ook om de afstelling wat aan te passen. Maar daar hebben we baantijd voor nodig en dat hebben we nog niet echt gehad. Het was te verwachten dat het lastig zou zijn om een update van zo'n formaat mee te nemen en het dan meteen goed te doen."

De bandenslijtage, het grootste pijnpunt van de VF-23, was in de ogen van Hülkenberg niet verbeterd. "Het was niet alsof ik coureurs bijhaalde richting het einde van de race. Ik denk dat de bandenslijtage net zo slecht, al dan niet slechter was dan de rest." Teambaas Guenther Steiner erkent dat zijn team 'meer werk te doen heeft' en dat zij 'in eerste instantie niet blij zijn met wat er is gebeurd'. "We hebben wat dingen gevonden en zijn de verkeerde kant opgegaan. Maar het is lastig om na één vrije training, twee kwalificaties en een korte race tot een conclusie te komen. Op dit moment moeten we wel meer vinden omdat de upgrade niet heeft geleverd wat we ervan verwacht hadden."