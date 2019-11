Haas-coureurs willen niet wijken voor eventuele komst Kubica

Kubica stopt aan het eind van dit jaar bij het Formule 1-team van Williams, waardoor hij momenteel naarstig zoekt naar andere opties voor 2020. Het meest waarschijnlijke scenario is een racezitje in de DTM combineren met een test- en simulatorrol bij Haas F1. Maar voordat Kubica zijn handtekening onder zo'n deal zet, willen hij en zijn sponsor eerst toezeggingen. Zo wil de Pool zoveel mogelijk op het echte asfalt te vinden zijn en dus meerdere vrije trainingen voor zijn rekening nemen.

En precies daar wringt de schoen. Het Haas-duo voor dit en volgend jaar - Magnussen en Grosjean - wil eigenlijk geen trainingstijd opgeven om de komst van Kubica mogelijk te maken. "Nee, het opgeven van een trainingssessie op vrijdagochtend is nooit ideaal. Het ligt natuurlijk aan je ambities, maar zoiets hebben we bij Ferrari, Red Bull of Mercedes nog nooit gezien. Zij willen namelijk winnen en dan is iedere sessie belangrijk", verkondigt Grosjean tegenover onder meer Motorsport.com. Plaatsmaken voor Kubica zou de Fransman dan ook alleen schoorvoetend doen. "Als het moet, dan moet het natuurlijk. Maar het is niet ideaal om goed te presteren."

Haas wil Kubica graag inlijven als test- en simulatorcoureur, aangezien hij uit ervaring weet hoe het is om op het hoogste niveau met een Formule 1-auto te rijden. Voor de huidige simcoureurs Pietro Fittipaldi en Louis Deletraz geldt dat niet. Kubica zou met andere woorden van meerwaarde kunnen zijn, al durft Magnussen ook dat te betwijfelen. Volgens de Deen is de huidige situatie goed genoeg. "We hebben Pietro Fittipaldi al en hij levert prima werk in de simulator. Op dat vlak zitten we dus al geramd. Maar goed: uiteindelijk ga ik niet over dat besluit." Magnussen maakt verder wel duidelijk volledig op één lijn met Grosjean te zitten. "Ik wil de eerste vrije trainingen persoonlijk ook niet graag missen."

Met medewerking van Jack Benyon