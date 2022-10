Haas blij met nieuwe F1-titelsponsor: “Meedoen om podiumplaatsen”

Haas maakte op de donderdag voor de Grand Prix van de Verenigde Staten bekend een nieuwe titelsponsor te hebben aangetrokken. Vanaf 2023 prijkt de naam van de Amerikaanse betalingsmaatschappij MoneyGram in de officiële teamnaam en op de wagens. Ook de kleurstelling zal in 2023 aangepast worden. De meerjarige deal betekent een flinke financiële boost voor het Amerikaanse team, dat in februari zelf afscheid nam van geldschieters Uralkali en vader en zoon Mazepin.

Haas is al sinds de entree in de Formule 1 in 2016 een van de kleinste formaties op de grid. Het team werkt met een budget dat onder het huidige budgetplafond van 140 miljoen dollar per seizoen ligt. Teambaas Guenther Steiner stelt dat er nu een gedegen stap gemaakt kan worden en Haas op hetzelfde niveau kan acteren als de overige teams. “Met deze deal komen we tot het budgetplafond. De grote teams kunnen buiten het budgetplafond natuurlijk meer uitgeven. Ik heb altijd gezegd dat je met een budgetplafond op de middellange tot lange termijn mee moet kunnen doen om de podiums. En dat is wat we willen. Met deze deal kunnen we die stap in de komende jaren zetten, dat we strijden om de podiumplaatsen. Ik beloof niks voor volgend jaar, want we hebben net twee heel moeilijke jaren achter de rug. We hebben ons echter aardig hersteld en we blijven onszelf verbeteren.”

De uitgesproken teambaas erkent dat het tijd kost voordat er optimaal geprofiteerd kan worden van het hogere budget: “Deze deal is de stap naar het volgende niveau voor Haas F1, waar we echt met anderen op hetzelfde niveau kunnen strijden. Het is nu aan ons om goed werk te leveren. Ik ben nooit bang geweest om hard te werken of om het team te vragen hard te werken om bepaalde dingen te bereiken. Dat blijf ik doen zolang ik hier zit.”