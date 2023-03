Haas blij met gedreven Hülkenberg: "Zit graag in simulator"

Voor Nico Hülkenberg was het even schakelen. Na drie jaar als reservecoureur aan de zijlijn te hebben toegekeken, met vijf invalbeurten achter zijn naam, mag hij nu weer instappen voor een volledig seizoen. De start van het seizoen verliep nog niet helemaal vanzelf, al wist hij na de test in Abu Dhabi na het seizoen 2022 dat het een zware uitdaging zou worden om direct snel te zijn. Om hem te helpen bood Haas F1 hem de kans om in de Ferrari-simulator in Maranello, die het Italiaanse team deelt met de Amerikaanse renstal, te stappen. Onlangs sprong Hülkenberg weer in de simulator en hij is van plan om daar een regelmatig uitje van te maken. Wat de voordelen van die simulatorsessies zijn? "Het is een mix van meerdere dingen", legt Hülkenberg uit. "Het is een manier om de vorige races te analyseren en om te kijken naar de correlatie van Bahrein, om voor te bereiden op deze race en om te helpen bij de ontwikkeling. Het is altijd een combinatie van dingen."

"Zelden, of eigenlijk nooit, draait zo'n sessie om maar één ding", voegt Hülkenberg toe. "Je hebt de hele dag de tijd dus je kan veel doen en in zo'n simulator zijn de mogelijkheden oneindig. Je kunt zoveel doen als je wil." Omdat Hülkenberg vooral de voordelen van de simulator in ziet, is hij van plan om deze dit jaar 'regelmatig' te gebruiken. "Elke paar weken", heeft hij als streven. "We hebben tot halverwege het jaar een plan, daarna zullen we wel zien. In de winter stapte ik een keer in en ik vond het best nuttig. En als het nuttig is, waarom zou je er dan geen gebruik van maken? Het maakt het plaatje gewoon compleet."

Geen nut

Haas F1-teambaas Guenther Steiner merkt ook dat Hülkenberg graag in de simulator zit, wat zeker niet altijd het geval is bij coureurs. "We krijgen een bepaald aantal dagen, of kopen ons in voor een paar dagen, en hebben net zoveel toegang als vorig jaar", vertelt Steiner aan Motorsport.com. "Ik denk dat hij zo geïnteresseerd is in simulatorsessies omdat hij zo lang niet had gereden en het een compleet nieuwe auto voor hem is, dan helpt dit om zich beter voor te bereiden op een raceweekend. We doen zoveel werk als wij nodig achten. Op dit moment doen we iets meer om de data van Bahrein te correleren, om te zien of de simulator goed overeenkomt of niet."

"Zolang de coureur geïnteresseerd is, dan moet je altijd die simulator gebruiken", vervolgt Steiner. "Als de coureur zijn interesse verliest, dan heeft het geen nut. Dan stap je gewoon in om te rijden, maar dan leer je niks. Maar op dit moment is Nico zeer gemotiveerd om dit te doen."

Hülkenberg werd aangesteld als vervanger van landgenoot Mick Schumacher, die wel vooruitgang liet zien maar niet genoeg voor Haas F1. Het team van eigenaar Gene Haas ging voor ervaring en kwam bij Hülkenberg uit. Het seizoen is pas één race jong, toch is Steiner nu al blij met deze keuze. Of hij alles is waar het team op hoopte? "Dat zou ik niet zeggen, want dan zal hij om meer geld vragen...", grapt Steiner. "Maar zonder dollen, ja. Hij is wat wij zochten, dat konden we meteen zien."

Steiner maakte vorig jaar duidelijk dat het team mede door het budgetplafond voor ervaring wilde gaan. Schumacher kende regelmatig stevige klappers die het team een hoop geld aan reserveonderdelen kostte. Met Hülkenberg heeft Haas F1 volgens Steiner de juiste stap gezet om beter met het budgetplafond om te kunnen gaan. "Er zijn tien goede teams die met een zeer gelijkwaardig budget werken en zij hebben allemaal goede coureurs en staan er financieel en technisch stabiel voor. Alles komt dus steeds dichter bij elkaar te zitten. Grote zaken als een coureur zullen het verschil maken, zij kunnen er meteen het meeste uit halen. Dat is ook wat we wilden, een ervaren coureur die ons die kant op kan duwen. Dus we zijn behoorlijk blij met hoe het is gelopen."

Guenther Steiner, Teambaas, Haas F1 Team. Foto: Andy Hone / Motorsport Images