Haas bevestigt updates voor F1 Zandvoort om bandenprobleem te lijf te gaan

Hoewel het in de kwalificaties aardig goed gaat, is het in de Grands Prix voor Haas altijd behelpen. Het Pirelli-rubber is zo snel op temperatuur dat deze in de race snel oververhit en daardoor rap minder wordt. Vaak wordt een relatief goede startpositie ingeruild voor een matige finish en dat steekt Haas-teambaas Guenther Steiner. De Italiaan, die zijn zomerstop in Sicilië doorbracht, zegt dat Haas de tweede helft van het huidige Formule 1-seizoen met upgrades aftrapt.

"We nemen nieuwe brake ducts en een nieuwe voorvleugel mee naar Zandvoort", zegt Steiner. Met deze specifieke zaken hoopt Haas de bandentemperatuur meer onder controle te krijgen, al blijft het daar niet bij qua nieuwe onderdelen. "Het team werkt ontzettend hard aan nog meer nieuwe onderdelen voor later dit jaar, al kan ik niet echt zeggen wanneer deze komen. We blijven om twee redenen hard werken. Allereerst moet de auto sneller worden, dat wil je altijd met upgrades, maar het is ook belangrijk dat we alvast een route uitstippelen voor de VF-24. Dat is misschien nóg belangrijker. Dit is haast net zo intens als in december een nieuwe auto ontwerpen."

Kevin Magnussen, die met twee punten slechts achttiende staat in de WK-stand, weet dat het echt beter moet vanaf de Nederlandse Grand Prix. "Het is duidelijk dat de eerste helft niet naar wens werd afgesloten", aldus de Deen. "We zijn heel eager om een comeback te maken. Ik geloof dat we dat kunnen. We hebben andere teams goede stappen zien zetten. Dat is zowel motiverend als vervelend. Als zij het kunnen, kunnen wij het ook. Dat is de mentaliteit om een sterke tweede helft te draaien. Ik voel dat we als team goed bezig zijn, maar dat we met de auto achterlopen. Ik kijk in ieder geval uit naar de uitdaging en het harde werken om te komen waar we willen zijn."

Voor zijn Duitse teamgenoot geldt hetzelfde. Nico Hülkenberg doet het tot dusver beter dan zijn 30-jarige ploegmaat, maar weet dat het niveau nog hoger moet. "We blijven doen wat we doen", opent de man uit Emmerich. "Het is zaak dat we meer performance vinden en betere resultaten en meer punten scoren. Dit houdt in dat we moeten blijven werken, met updates moeten blijven komen, we alle kansen moeten maximaliseren, zo min mogelijk fouten moeten maken en van iedereen in het team het beste verwachten."