Haas belooft aankondiging rijders 2021 voor einde seizoen

Zowel Romain Grosjean als Kevin Magnussen moeten andere oorden opzoeken na dit seizoen. Magnussen heeft al onderdak gevonden in de sportwagens en zal volgend jaar met het team van Ganassi deelnemen aan het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Ook Grosjean solliciteert naar een zitje in de sportwagens.

Formule 2-rijders Mick Schumacher en Nikita Mazepin lijken de belangrijkste kanshebbers op een Haas-zitje in 2021. Een aankondiging lijkt in de maakt na de Formule 2-finale van volgend weekend in Bahrein, waar met name Schumacher nog voor de titel vecht. Beide rijders moeten zich namelijk eerst op hun huidige campagne concentreren. "We plannen een aankondiging te maken voordat het F1-seizoen afloopt", aldus Steiner. "We weten nog niet exact wanneer, maar het is niet lang meer wachten. Maximaal twee weken."

Terwijl Mick Schumacher ruimschoots gekwalificeerd is voor de benodigde superlicentie, is dat bij de Rus Mazepin nog niet helemaal in orde. Mazepin staat momenteel zesde in de stand en moet minstens bij de eerste zeven eindigen om in aanmerking te komen. Twee slechte weekenden in Bahrein zouden dus roet in het eten kunnen gooien. Volgens Steiner zullen de resultaten in F2 echter niet bepalend zijn. "De keuze hangt daar niet van af, daarin moet ik je teleurstellend", grijnsde de Italiaan.

Volgens Magnussen gaan de twee rookies het niet makkelijk krijgen bij Haas, dat het na een puike start jaar na jaar moeilijker lijkt te krijgen. Magnussen stelde dat een nieuwe rijder de Haas "moeilijk te besturen zal vinden". Volgens Steiner is 2021 echter wel een goed moment om als jonge rijder bij het team in te stappen, omdat dat een mooi leerjaar kan worden vooraleer in 2022 de nieuwe technische reglementen worden ingevoerd. "Volgend jaar is een goed moment om rookies in te brengen", legde Steiner uit. "De wagen wordt grotendeels bevroren, dus je kunt geen grote veranderingen doorvoeren. Wel aan de aerodynamica, maar niets fundamenteels. En dan ligt de focus op de wagen van 2022, dus het is een overgangsjaar. Het is een goed seizoen voor rookies om erin te stappen, de Formule 1 onder de knie te krijgen en de mensen te leren kennen, dat soort dingen."