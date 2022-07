Haas-baas Steiner: "Hopelijk staan we op een dag op het podium"

Haas zit na een aantal mindere Grands Prix sinds Silverstone weer in een positieve flow. Zowel op de Engelse baan als de Red Bull Ring kwam de renstal met beide auto's in de punten, waarbij moet worden opgemerkt dat de VF-22 sinds de start van dit jaar nog steeds niet is aangepast met upgrades. In Groot-Brittannië finishte Kevin Magnussen als tiende en Mick Schumacher als achtste, waarmee de Duitser zijn eerste F1-punten behaalde. In Spielberg ging het nog een tikje beter met een achtste en zesde plek. Teambaas Guenther Steiner is blij met de progressie die het team heeft laten zien.

"Het was bijna een perfect weekend", trapt de Italiaan af. "Er zijn namelijk altijd kleine zaken die beter kunnen totdat je alles wint, maar niemand in deze sport wint altijd. Het was een goed weekend in Oostenrijk en nagenoeg alles werd goed uitgevoerd. Er werden weinig fouten gemaakt en niets ging mis. Elke kleine stap kan voor nog meer verbetering zorgen, dus hopelijk staan we op een dag op het podium." Toch blijft de chef waakzaam voor de komende twee races in Frankrijk en Hongarije. "We moeten nu niet overenthousiast worden. Het is geen eenvoudige klus om dit door te zetten. Het vergt hard werken van veel mensen. We hopen natuurlijk wel op meer punten en een relaxte zomerstop."

Updates komen eraan: Haas voornemens VF-22 voor GP Hongarije van update te voorzien

Met de puntenfinishes heeft het team zich opgewerkt naar de zevende plek in het kampioenschap en de teambaas hoopt dat Haas deze plek kan behouden. "Als we zevende of zesde worden ben ik blij. Ik denk dat alles boven de zesde plek lastig wordt. De teams daar zijn toch wat sneller, maar wellicht dat we met hard werken toch naar de zesde plek kunnen. Eerst moeten we maar proberen om zevende te blijven." Voor Paul Ricard heeft Steiner goede hoop. "De motivatie is in orde na de afgelopen twee weekenden. Onze auto is vrijwel overal goed, behalve op echt snelle banen zoals Jeddah, Baku en straks Spa en Monza. Maar ik geloof dat we komend weekend wel weer voor punten kunnen gaan, mits we alles goed uitvoeren. Hopelijk blijft ook de betrouwbaarheid zoals het was."