Haas op achtste en tiende plek in Bahrein: "Het is zo cool!"

Kevin Magnussen kwam vrijdag samen met Haas-teamgenoot Mick Schumacher goed voor de dag in de nieuwe VF-22. De Deen, die de Russische coureur Nikita Mazepin, heeft vervangen noteerde een tiende tijd. Schumacher was een tikkeltje sneller en nestelde zich op de achtste stek. Het duo had Mercedes-coureur Lewis Hamilton tussen zich zitten. Het lijkt erop dat de Amerikanen met de nieuwe auto een flinke stap hebben gemaakt. De glimlach van Magnussen is nog groter geworden.

"Ik kan niet geloven wat er gebeurt. Het is zo cool! Surrealistisch. Ik ben erg blij", zegt Magnussen, die zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steekt. Ondanks de tiende tijd die werd geklokt in een kwalificatiesimulatie, zegt de coureur meer onder de indruk te zijn van de lange run. "De auto voelt goed aan, net als vorige week. In de eerste oefensessie concentreerden we ons meer op de afstelling voor de race, om daar wat meer gevoel bij te krijgen. Daar probeerden we geen snelle tijd te klokken. In VT2 simuleerden we de kwalificatie, al gingen we er nog steeds niet vol voor. Maar het zag er qua tijden al beter uit. Ik denk dat ik voornamelijk ben bemoedigd door de lange run. De auto voelde zo consistent aan en ook de rondetijden waren sterk."

Volgens de Deense rijder is het voor Haas wel lastig om uit te vogelen waar de concurrentie staat. "Ik heb nu nog het gevoel dat ik niet weet waar de anderen staan als het gaat om het tempo voor de lange afstanden", vervolgt hij. "Het gaat erg op en neer, zelfs tussen teamgenoten. Wij voelen ons tot nu toe goed en we zijn content met de auto. Ik ben enthousiast voor de kwalificatie." Op de vraag of Magnussen het gevoel heeft dat Haas zijn beste dagen terugheeft, antwoordt hij. "Ik hoop het echt en daar lijkt het nu wel op. Maar ik heb genoeg ervaring in deze sport dat je pas zeker van zoiets kan zijn op het moment dat het seizoen afgelopen is. Voorlopig is de start goed geweest, maar we hebben pas twee trainingen achter de rug. We moeten bekijken hoe de rest van het weekend gaat."