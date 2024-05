Haas: Aanpak Bearman in VT1 voor F1-zitje belangrijker dan F2-resultaten

Haas F1 Team heeft na de bevestiging van Nico Hülkenberg bij Sauber in ieder geval één vrij plekje voor het Formule 1-seizoen 2025. Haas- en Ferrari-reserve Oliver Bearman geldt als een van de favorieten om het zitje van de Duitser over te nemen, enerzijds vanwege zijn huidige rol en anderzijds vanwege zijn uitstekende invalbeurt voor Ferrari in de Grand Prix van Saudi-Arabië. In de Formule 2 moet de jonge Brit goed genoeg zien te presteren om zijn superlicentie te behouden, maar Haas kijkt voor zijn beoordeling hoofdzakelijk naar het werk dat Bearman dit seizoen aflevert tijdens zes vrije trainingen voor het team.

"Het is een combinatie", legt teambaas Ayao Komatsu uit. "Hij moet zeker presteren in F2. Maar als je met hem samenwerkt, kom je achter alle ins en outs en de redenen waarom bepaalde dingen gebeuren. Ik hecht dus zeker meer waarde aan wat we met hem doen en hoe hij in onze omgeving presteert. Maar natuurlijk moet hij presteren in F2, dat is helder." Komatsu benadrukt dat er nog geen beslissingen zijn genomen over de toekomst van Bearman. "Het ligt helemaal open. Hij heeft zes vrijdagtrainingen, waarvan hij in Imola de eerste afwerkt. We kijken er echt naar uit om te zien hoe we hem kunnen ontwikkelen en hoe goed we samen kunnen werken."

Programma Bearman blijft hetzelfde

Bearman heeft vorig jaar in Mexico en Abu Dhabi al F1-trainingen afgewerkt voor Haas en daarbij indruk gemaakt op Komatsu, die destijds nog engineering director was bij de Amerikaanse stal. Het aangekondigde vertrek van Hülkenberg heeft echter geen invloed op het programma dat de 18-jarige coureur uit Chelmsford gaat afwerken in de zes geplande trainingen. "Aan het programma verandert niets. Dat kun je als team niet doen. Je hebt een doelstelling voor dat weekend en een duidelijk idee van wat je in VT1, VT2 en VT3 moet doen om je voor te bereiden op de kwalificatie en de race. Die aanpak verandert niet", verklaart Komatsu.

"Het draait er meer om of de coureur die doelstelling begrijpt. Kan hij een goede rol spelen in het vervullen van dat doel? Als dit jonge talent alleen interesse heeft in laten zien hoe snel hij is, dan is dat geen volwassen aanpak. Zo is Ollie echter niet. Ollie heeft in Mexico en Abu Dhabi laten zien dat hij de snelheid heeft, maar hij begrijpt ook waar het om draait en kan een positieve rol spelen met een bijdrage in het team. Ik hoop te zien dat hij daarmee doorgaat. En misschien loopt hij wel tegen een probleem aan waardoor hij de helft van de sessie mist. Hoe reageert hij dan op dat soort tegenslagen? Dat wordt interessant."