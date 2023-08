Haarlemse taxichauffeurs dreigen met wegblokkades rond F1 Zandvoort

De organisatie van de Grand Prix van Nederland heeft een uitgebreid vervoersplan opgesteld voor het raceweekend. Door zoveel mogelijk mensen met het openbaar vervoer of de fiets te laten komen wil men in Zandvoort een verkeersinfarct voorkomen. Om te voorkomen dat er toch auto's richting het circuit gaan, moet buiten de badplaats een doorlaatbewijs getoond worden om de afgezette zone te kunnen betreden. Dit geldt niet alleen voor bezoekers van de race en inwoners, maar ook voor taxibedrijven die mensen naar Circuit Zandvoort en weer terug wil vervoeren.

De gemeente Zandvoort zou in eerste instantie alleen doorlaatbewijzen verstrekken aan taxibedrijven uit de eigen gemeente, iets waar Haarlemse taxichauffeurs dinsdag al tegen protesteerden. Na overleg met burgemeester David Moolenburgh leken de plooien relatief gladgestreken met garanties voor 2024, maar deze chauffeurs dreigen nu toch om de toegangswegen richting het circuit komend weekend te blokkeren. Reden daarvoor is dat Zandvoort toch doorlaatbewijzen verstrekt heeft aan taxibedrijven die niet uit de badplaats komen. Dat vinden de Haarlemse taxichauffeurs meten met twee maten en te belachelijk voor woorden, zegt woordvoerder Salim Belgnaouï tegen de Telegraaf.

"We hebben het nu zwart-op-wit [dat een taxibedrijf buiten Zandvoort doorlaatbewijzen heeft ontvangen] en uiteraard hebben we de gemeente hiermee geconfronteerd. Als het zo blijft, gaan we zeker blokkeren. Het liefst op een moment dat het pijn doet: de zondag, misschien de zaterdag", stelt Belgnaouï. Het betreffende bedrijf stelt intussen keurig de regels gevolgd te hebben door handtekeningen en stempels verzameld te hebben en parkeervergunningen in Zandvoort aangevraagd te hebben. Ook is er begrip voor de woede, zo meldt een woordvoerder aan het dagblad. "Mensen weten niet hoe moeilijk het is om geld te verdienen met het rijden van een taxi. Het gaat om hun brood. Dat is helemaal niet onze bedoeling, maar we hebben keurig de procedures gevolgd."

Een blokkade van de toegangswegen richting Zandvoort kan forse gevolgen hebben voor fans die bij de Nederlandse Grand Prix aanwezig willen zijn. Hoewel zij niet met de auto naar de kustplaats kunnen afreizen, zullen velen ook parkeren op een van de aangewezen parkeerplaatsen om vanaf daar met een bus of touringcar richting het circuit te gaan. Bij blokkades komen deze bussen mogelijk vast te staan, wat ten koste kan gaan van de toeschouwers die bij de actie op de baan aanwezig willen zijn.

Daar waar de Haarlemse taxichauffeurs over willen gaan tot actie, heerst er op meerdere fronten ontevredenheid over de impact van de Nederlandse Grand Prix. Zo moet de NS meer treinen van en naar Zandvoort inzetten om alle reizigers naar het circuit en weer terug te vervoeren. Dat gaat echter ten koste van treinreizigers in de rest van het land, zegt Rover. "Van treinreizigers in het hele land wordt verwacht dat ze comfort inleveren, een langere reistijd accepteren en zich aanpassen aan dit ene evenement in Zandvoort. Hoewel we liefhebbers een mooi evenement gunnen, vinden we deze maatschappelijke impact veel te groot", aldus Freek Bos, directeur van de vereniging die de belangen van OV-reizigers behartigt. Rover hoopt dat er vanaf 2024 elders geen treinen meer geschrapt worden om het extra vervoer van en naar Zandvoort mogelijk te maken.

Ook de Nederlandse tak van Extinction Rebellion komt actievoeren. Zij gaan zaterdag op de fiets vanaf station Haarlem afreizen naar de baan, zij vinden dat racen in een natuurgebied niet meer van deze tijd is. Niet duidelijk is of deze protestgroep daadwerkelijk het circuit op wil, zoals zusterorganisatie Stop Oil Now in Silverstone 2022 deed.