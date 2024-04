Steiner: Zou als Red Bull of Mercedes naar Sainz kijken

Begin dit jaar kreeg Carlos Sainz te horen dat er volgend jaar geen plek meer is voor hem bij Ferrari door de komst van Lewis Hamilton. Sindsdien zet Sainz zeer sterke prestaties neer en heeft hij zich met zijn zege in Australië in de schijnwerpers gereden. De Spaanse coureur kan een interessante optie zijn voor meerdere teams, waaronder Red Bull Racing en Mercedes. Gevraagd door Motorsport.com of oud-Haas F1-teambaas Günther Steiner Sainz nu bovenaan zijn lijstje zou hebben staan, antwoordt hij: "Absoluut, ja. Hij laat met zijn recente prestaties zien dat hij een heel goede coureur is. Ik bedoel, hij was ook al goed voor zijn [operatie aan de] blindedarmontsteking."

Steiner haalt de bekende spreuk aan dat voor coureurs het laatste resultaat telt en de aandacht van de teams opeist. "De laatste race is het belangrijkst om aan te tonen waartoe je in staat bent", voegt de Zuid-Tiroler toe. "Maar hij is al heel lang goed. Red Bull weet dat ook natuurlijk", doelt hij op het feit dat Sainz zijn F1-carrière bij zusterteam Toro Rosso begon. "Hij was een Red Bull-coureur en is door Red Bull in de Formule 1 gekomen."

Aan de andere kant zou Mercedes ook een geïnteresseerde partij kunnen zijn, aangezien zij op zoek moeten naar een vervanger van Hamilton. Met een overstap van Sainz naar Mercedes zou er dus sprake zijn van een directe ruil. Teambaas Toto Wolff heeft meerdere coureurs op zijn lijst staan, waaronder Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso en Sainz, al wil de Oostenrijker vooral wachten op Max Verstappen. "Toto heeft geen haast met het vastleggen van een coureur omdat iedereen wacht totdat dat zitje gevuld is. Maar ik weet zeker dat Toto en veel andere mensen op dit moment met Carlos in gesprek zijn", aldus Steiner.

Sainz' teamgenoot Charles Leclerc is er, net als Steiner, van overtuigd dat meerdere teambazen met de Madrileen in gesprek zijn over een zitje voor 2025. "Hij zegt het niet, maar ik weet zeker dat veel teambazen met hem in gesprek zijn! En ik weet zeker dat hij veel kansen zal krijgen. Hij moet gewoon de beste keuze voor zijn carrière maken", aldus de Ferrari-coureur.