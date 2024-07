Steiner ziet wensen F1-publiek veranderen: "Meer entertainment"

De Formule 1 zet de afgelopen jaren steeds meer in op entertainment langs de baan voor de fans, waar Zandvoort een vooroploper in is geweest. Oud-Haas F1-teambaas Günther Steiner stelt dat de Formule 1 zelf ook entertainment is en vindt het goed om te zien dat F1-eigenaar Liberty Media daar steeds meer mee bezig is. "Het is geen show, maar het is wel entertainment", zegt Steiner in de James Allen on F1-podcast. "En mensen willen entertainment. In de goede oude tijd, toen ik net in de Formule 1 zat, was het een veel kleinere sport. Mensen waren toen gewoon blij om een race te kunnen kijken."

Op dat vlak ziet Steiner, tegenwoordig actief als ambassadeur van de Grand Prix van Miami, wel de nodige veranderingen. "Vandaag de dag willen jongeren niet zo ver reizen en veel geld uitgeven om anderhalf uur naar raceauto's te kijken", stelt de Zuid-Tiroler vast. "Ze willen de auto's wel zien racen, maar ze willen ook andere dingen doen. De samenleving is er aan gewend geraakt om vermaakt te worden. Dat moet je ze dan ook geven. Als jij dat niet doet, doet iemand anders het wel - en dan verlies je die mensen."

Steiner is van mening dat de Grand Prix in de huidige opzet 'nog steeds het belangrijkste' is tijdens een F1-weekend en dat het entertainment er dus niet bovenuit steekt. "Maar er gebeuren wel veel andere dingen. Als je naar de nieuwe races in Miami en Vegas kijkt, dan zie je dat daar veel entertainment is. Je kunt er om negen uur 's ochtends aankomen en om acht uur 's avonds weggaan. En in die tijd ben je bezig geweest met allemaal nieuwe dingen omdat er zo veel te doen is. Dat is ook wat de mensen volgens mij van een evenement verwachten. Ze willen de auto's zien, maar willen ook iets anders doen. Ze willen van goed eten genieten en de kinderen meenemen. Maar daar droomt elke sport van: een jonge generatie. En als iemand geen interesse heeft in entertainment, kijk dan gewoon de race want dat is nog steeds het hoogtepunt van een Formule 1-weekend."