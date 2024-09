Haas F1 lijdt gevoelige nederlaag in rechtszaak tegen Steiner

Een belangrijke overwinning voor Günther Steiner in de rechtbank van Californië. De Italiaan werd door zijn voormalig werkgever Haas F1 Team aangeklaagd vanwege het schenden van het copyright door het gebruik van foto's van de renstal in zijn boek Survive to Drive. De Amerikaanse rechter Andre Birotte veegt de eis van Haas van tafel. Birotte gaat mee in het verhaal van Steiner dat foto's in sportbiografieën erbij horen en vindt dat de gekozen beelden 'artistiek relevant' zijn voor het boek.

Haas was eveneens van mening dat door het gebruik van de foto's lezers konden denken dat Haas betrokken is bij het boek, maar ook dat argument verwijst Birotte naar de prullenbak. "Men zou kunnen denken dat een foto op de cover van het boek impliceert dat Haas of een sponsor goedkeuring voor het boek heeft gegeven, maar er worden [in het boek] geen misleidende verklaringen over Haas of een van de sponsors gegeven", laat de rechter optekenen in het vonnis.

Steiner lijdt op een ander punt wel een nederlaag. De rechter heeft namelijk besloten dat de 59-jarige ex-teambaas zijn eigen juridische kosten moet ophoesten. Steiner had geëist dat Haas deze op zich zou moeten nemen, maar de rechter vindt dat dit alleen "in uitzonderlijke omstandigheden" kan. De aanvraag van Steiner was te kort en liet niet zien dat er zulke omstandigheden waren, zo beargumenteert Birotte.

Meer rechtszaken op komst

Het zal niet de laatste keer zijn dat Steiner en Haas elkaar treffen in de rechtbank. De voormalige werknemer is van mening dat hij nog salaris over de periode 2021-2023 moet ontvangen en heeft daar een zaak voor aangespannen. Ook stelt Steiner dat Haas op een ander gebied zijn arbeidscontract niet is nagekomen. Het team verkocht merchandising met zijn gezicht erop, iets wat volgens de man uit Meran volgens zijn contract niet mocht. De verwachting is dat deze zaak volgend jaar een keer voor de rechter komt.