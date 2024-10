Steiner kritisch op McLaren: "Ik had dit eerder gedaan"

Met nog zes Grand Prix-weekenden in de Formule 1 te gaan is de strijd om het kampioenschap bij de coureurs weer spannend. Max Verstappen heeft op het oog een comfortabele voorsprong van 52 punten ten opzichte van nummer twee Lando Norris, maar gezien de huidige vorm van beide coureurs is het niet ondenkbaar dat dat gat voor het einde van het seizoen gedicht is.

Dat had al eerder gekund, ware het niet dat Norris een paar keer in kansrijke positie punten liet liggen. Zo moest de Brit in Hongarije na teamorders de zege aan teamgenoot Oscar Piastri laten, en het was diezelfde Piastri die in de eerste ronde in Italië brutaal zijn auto voorbij de zijne zette. Om dit soort situaties te voorkomen heeft teambaas Andrea Stella bekendgemaakt dat vanaf de race in Baku Norris de prioriteit krijgt en dat Piastri indien nodig aan de kant moet voor hem. Volgens voormalig F1-teambaas Günther Steiner is dat veel te laat.

"Ik ben hier niet om Andrea Stella een lesje te leren, maar ik had het [de teamorders] eerder gedaan", begint de Italiaan in de Beyond the Grid-podcast. "Ik bekijk het zo. Als je vecht om het de kampioenschappen, dan maakt het voor het constructeurskampioenschap niet uit wie eerste of tweede wordt. Maar als je dit jaar de kans hebt om bij de constructeurs en de coureurs te winnen, dan moet je dit doen als je het mij vraagt."

Het betekent wel dat Piastri zich dit seizoen moet schikken in de rol als tweede rijder. "Je moet natuurlijk met Oscar praten om te vertellen wat en waarom je dat van plan bent. En Oscar is nog jong, dit is nog maar zijn tweede seizoen. 'Jouw tijd komt nog wel. Wij gaan jou steunen als jij in de komende jaren in deze positie komt.' En als hij er dan nog niet mee eens is, dan moet hij maar luisteren uit teambelang", stelt Steiner. "Als een coureur, [in dit geval] Oscar, niet bereid is om overwinningen op te geven als daarmee zijn teamgenoot meer kansen op het wereldkampioenschap heeft, dan zijn er denk ik honderden mensen over jou ontevreden. Ik denk dat je dat ook mee moet nemen."