Wat Steiner van het Haas F1-debuut van Bearman in Baku verwacht

Nadat Kevin Magnussen door een opportunistische inhaalactie op Pierre Gasly tijdens de Formule 1 Grand Prix van Italië zijn twaalfde strafpunt op zijn licentie scoorde, werd bekend dat de Deen daardoor de race in Baku aan zich voorbij moet laten gaan. De Haas-coureur is namelijk geschorst vanwege het overschrijden van het maximum aantal strafpunten. Voor een vervanger hoefde Haas echter niet te zoeken, want reserve-rijder en vanaf volgend seizoen fulltime-coureur Oliver Bearman valt in. In zijn column op F1.com laat Günther Steiner weten wat hij van deze invalbeurt verwacht.

"Ollie was de logische keuze voor Haas, maar dit gaat wel een reality check worden", begint de voormalig Haas-teambaas. "In een Ferrari springen is een ding, maar om dat in een auto te doen die niet voor podiums mee kan doen is weer heel iets anders." Volgens Steiner is het wel toe te juichen dat Haas hem deze kans geeft, zeker met de blik op volgend jaar. "Het is goed voor hem [Bearman] om in de auto te zitten voordat hij volgend jaar zijn fulltime-debuut maakt."

Eerder dit jaar mocht Bearman al een keer zijn opwachting maken in de koningsklasse van de autosport. De Brit verving in Jeddah Carlos Sainz, die de race aan zich voorbij moest laten gaan vanwege een blindedarmontsteking. Bearman deed dat naar behoren en finishte met een zevende plek direct in de punten. "Hij deed het geweldig voor Ferrari in Saudi-Arabië en hij gaat het geweldig doen in Baku - en volgend jaar ook", besluit Steiner.

Over de strafpunten van Magnussen in Monza had Steiner ook nog wel wat te zeggen. "Kevin deed het goed in Monza. Als hij een kans heeft op punten, dan gaat hij daar vol voor", aldus de Italiaan. "Het was onvermijdbaar dat hij voor het einde van het seizoen een raceschorsing zou krijgen, want hij zat al zo dichtbij de limiet. Is hij blij met deze schorsing? Nee. Was het onverwacht? Nee. Hij heeft eerder dit jaar al een paar keer dingen gedaan die hij beter niet had kunnen doen. Dit [incident] was niet zo erg, maar als je een straf krijgt, krijg je ook strafpunten."