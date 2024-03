Fernando Alonso leek er met de zesde plaats vandoor te gaan in Australië, maar na afloop van de Grand Prix moest hij zich bij de stewards melden om het incident met George Russell. Er was geen contact tussen de twee, maar de stewards zagen Alonso wel onvoorspelbaar rijden richting bocht 6 en legden hem een drive-through penalty op, die omgezet werd in een kostbare tijdstraf van twintig seconden. Zo viel hij terug van de zesde naar de achtste plek. Voormalig Haas F1-teambaas Günther Steiner vindt dat er meer duidelijkheid moet komen vanuit de F1 over wat wel of niet toegestaan is.

"Ik heb de data niet gezien, ik heb alleen gelezen wat jullie allemaal gelezen hebben: dat hij de rem steeds indrukte en dergelijke", wordt Steiner geciteerd door RACER. De F1-analist van het Duitse RTL wijst daarnaast naar de tactieken van Haas F1 in Saudi-Arabië, waar Kevin Magnussen de opdracht kreeg om een seconde per ronde langzamer te rijden om teamgenoot Nico Hülkenberg aan de tiende plaats - en een belangrijk punt - te helpen. "Ik zat met Checo [Pérez] in het vliegtuig en we hadden het er even over. We kwamen tot de conclusie dat het een beetje overdreven is om zo fel te strijden om de zesde plaats. Ik bedoel, ik weet dat iedereen de punten nodig heeft, maar wauw... Ik denk dat we op de limiet zitten."

Steiner velt zelf geen duidelijk oordeel in deze kwestie, maar kijkt vooral naar het handelen van de stewards bij dit incident. "Het oordeel van de stewards was een beetje 'je zit fout, maar je hebt gelijk'. Het was niet heel duidelijk voor mij." Hij doelt daarmee op de bewoording van de stewards, die zeer uitgebreid uitlegden waarom Alonso de straf kreeg maar de Spanjaard bijvoorbeeld wel het recht toekenden om iets anders te proberen in die bocht en dat hij niet verantwoordelijk is voor de turbulente lucht die hij creëerde, wat indirect de oorzaak van de crash van Russell was. "'Je krijgt de straf, maar we weten niet of je de straf moet krijgen'", vervolgt Steiner. "Het is een beetje als: 'Ik geef je een straf, maar ik weet niet zeker of je iets fout hebt gedaan.' Er moet dus een duidelijker standpunt komen en het moet voor iedereen hetzelfde zijn", luidt de oproep van Steiner aan het adres van de Formule 1. "Ik denk dat we hier op, al dan niet over, de limiet zitten.