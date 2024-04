Nico Hülkenberg strijdt samen met Kevin Magnussen om contractverlenging bij Haas F1. Hülkenberg is de op twee na oudste coureur van het veld, maar het Amerikaanse team haalde hem terug uit zijn pensioen vanwege zijn ervaring. Sindsdien is het team te spreken over de prestaties van de ervaren Duitser, die met name in de kwalificaties schittert namens Haas F1. Oud-teambaas Günther Steiner was eindverantwoordelijk voor de keuze om Hülkenberg in de auto van Mick Schumacher te zetten. Nu hij niet meer leiding geeft over het team, stelt hij dat Hülkenberg niet zou misstaan bij topteams.

Gevraagd of topteams een fout zouden maken door Hülkenberg aan te stellen - nu het silly season in volle gang is - antwoordt Steiner in een video van Formel1.de, een zusterpublicatie van Motorsport.com: "Nee, dan zouden ze geen fout begaan. Nico zou voor welk team dan ook een goede keuze zijn. Een goed team of slecht team: Nico is altijd goed. Dat heeft hij bewezen. Hij was twee of drie jaar weg toen wij hem weer terughaalden en hij stond er meteen weer bij. De manier waarop hij rijdt... Iedereen kan dat zien." Daarnaast vond Steiner het prettig om met Hülkenberg te werken. "Hij is volledig normaal als persoon. Geen attitude of allures, niks. Hij is zeer koel. Hij wil weer racen en misschien wel winnen, of op het podium staan."

Dat laatste is Hülkenberg nog niet gelukt, waardoor hij nog altijd het weinig eervolle record in handen heeft van meeste Grand Prix-starts (207) zonder podiumplaats. Hij schittert met name in het kwalificatieduel, al moet hij volgens Steiner niet onderschat worden op racetempo. "Ik weet zeker dat hij precies weet hoe hij alles moet aanpakken", stelt de Zuid-Tiroler, het brein achter het Haas F1-team. "Hij is een van de beste coureurs in de kwalificatie. Je kunt nooit 'de beste' zeggen, maar hij staat absoluut in de top-drie. In de races? Ik denk dat hij daarin onderschat wordt. Het is gewoon lastig met die auto. Vorig jaar was de auto gewoon zoals het was in de race. Dat kon je gewoon zien", doelt hij op het feit dat beide coureurs terugvielen in de races door een bandenprobleem.

"Je kunt dan doen wat je wil, maar de auto luistert niet", vervolgt Steiner. "Dit jaar zit hij ongeveer op gelijke hoogte met Magnussen. Maar Magnussen is goed in de race, hij is een vechter. Je moet niet vergeten dat Magnussen heel goed is in de races. Je moet altijd maar zien met wie je hem vergelijkt. Je kunt niet zeggen dat, omdat Magnussen niet zo goed is als Nico in de kwalificatie, hij niet zo goed is als Nico in de race. Nee, Magnussen is heel goed in de race. De twee zijn aan elkaar gewaagd", besluit Steiner.