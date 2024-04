Na zijn ontslag als teambaas bij Haas verveelt Günther Steiner zich niet. Toch kriebelt het nog om weer in de Formule 1 te gaan werken, maar daar stelt de Italiaan wel bepaalde eisen aan. Na zijn vertrek bij Haas riep hij al dat een positie bij een achterhoedeteam er niet in zit. "Als ik ergens begin en ze kunnen maximaal vijfde of zesde worden, maar er is ruimte om te verbeteren [dan stap ik in]. Ik ben een vechter, ik kan vechten", vertelt de Italiaan tegenover onder andere Motorsport.com. "Maar als word tegengehouden en ze zeggen 'dit is wat we willen', dan word ik daar niet blij van. Ik heb dat al eens gehad en nu wil ik graag verder."

Het langetermijndoel moet voor Steiner gericht zijn op het winnen van races. "Ik wil niet ergens beginnen en zeggen dat we sowieso niet beter kunnen vanwege de omstandigheden. Op dit moment zijn er maar een handvol teams [die kunnen groeien]. Als ik daar naartoe ga dan wil ik van tevoren al weten hoe dat gaat lukken", vertelt Steiner. "Dat gaat tijd kosten. Het is belangrijk dat ik gesteund wordt door iemand met dezelfde visie. Als ik een baan aangeboden krijg waar dit kan, dan doe ik dat. Maar als iemand mij als teambaas wil hebben en zegt 'we zijn blij als we zevende of achtste worden', dan heeft dat voor mij geen zin. Ik heb dat al gedaan, die ervaring heb ik al. Ik wil meer."

Sinds het vertrek bij Haas heeft Steiner een andere blik op F1 gekregen. "Absoluut. Het is iets goeds voor mij, want mijn visie wordt breder. Als teambaas zit je meer in een tunnelvisie. Je kijkt vooral naar wat je beter kan doen en kijkt nauwelijks om je heen. Nu kan ik wel om me heen kijken", zegt hij. "Ik neem alles in me op, want als je me vraagt wat ik geleerd heb, dan zeg ik dat ik heel veel geleerd heb. Wat ik met die informatie kan? Dat weet ik nog niet, ik ben alle informatie nog aan het verwerken. Het is namelijk nog niet zo heel lang geleden. Het is nog maar twee maanden geleden, maar het voelt als een eeuwigheid."