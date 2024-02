Steiner niet lang werkloos na ontslag Haas en blijft actief in F1

Het is voor Günther Steiner een bijzondere winter geweest. De Italiaan werd na tegenvallende resultaten bij Haas F1 Team op straat gezet en moest daardoor op zoek naar een nieuwe werkgever. Het duurde niet lang voordat die nieuwe baan is gevonden: het Duitse RTL heeft de 58-jarige voormalig teambaas toegevoegd aan hun analistenpanel voor komend Formule 1-seizoen.

Bij de presentatie van Steiner laat hij duidelijk weten wat zijn plan is als analist. "Ik laat me zien zoals ik ben", vertelt de man uit Merano. "Ik ga zeggen wat ik denk en blijf natuurlijk daarin wel neutraal. Het is mijn doel om alle informatie en kennis die ik heb zo goed mogelijk aan de kijkers door te geven. De Formule 1 is een competitie op het hoogste niveau, op het circuit en ook in de paddock." Ook zijn inzichten als voormalig teambaas wil Steiner graag delen: "Hoe moeten de prestaties van de coureurs beoordeeld worden en wat betekent dat voor hun teams? Ik kijk er naar uit om dat komend seizoen samen met het sterke team te onderzoeken en mijn analyses te delen."

Bij de Duitse zender zijn ze in hun nopjes met de toevoeging van Steiner aan hun team van experts. "Met het aantrekken van Günther Steiner is het ons gelukt om een voormalig teambaas en iemand die al jarenlang een insider in F1 is rechtstreeks voor de microfoons van RTL te krijgen", verklaart RTL-topvrouw Inga Leschek. "Hij gaat onze live-uitzendingen verrijken met zijn kijk op de actualiteit en zegt wat hij denkt. Hij is een echte persoonlijkheid die door onder andere zijn optreden in de Netflix-show Drive to Survive heel populair is."

Komend jaar zendt RTL een zeven races via het openbare kanaal uit. In samenwerking met de Duitse zendgemachtigde Sky kunnen ook niet-abonnees deze races zien. De eerste Grand Prix van het jaar is al te zien bij de zender.