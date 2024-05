Steiner looft Verstappen: Nu al een van de beste F1-coureurs ooit

Er staat geen maat op Max Verstappen, die vier van de eerste vijf races van het seizoen 2024 op zijn naam schreef. Het seizoen is nog lang, maar de regerend wereldkampioen is hard bezig aan zijn campagne om de vierde titel op rij te pakken. Ook voormalig Haas F1-teambaas Günther Steiner is onder de indruk van de Red Bull Racing-coureur. "Red Bull en Max Verstappen doen het fantastisch op dit moment, ze domineren", schrijft Steiner in zijn column voor de officiële website van de Formule 1. Hij benadrukt veel respect te hebben voor diens teamgenoot Sergio Pérez, die hij als een 'zeer goede coureur' omschrijft, maar: "Hij kan niet in de buurt van Max komen. Max komt van een andere planeet. Hij is al een van de besten ooit van zijn tijd, net als Lewis Hamilton een paar jaar geleden."

Voor nu is het dus allemaal rozengeur en maneschijn voor de 26-jarige Verstappen, maar Steiner waarschuwt ook dat de dominantie zomaar voorbij kan zijn. "Als je op zo'n roze wolk zit, dan heb je het vertrouwen, ben je gelukkig met je leven en gaat er niets verkeerd. Maar aan alle goede dingen komt een eind. Het duurt niet eeuwig: kijk maar naar Lewis op dit moment. Het is geen verrassing dat Mercedes-teambaas Toto Wolff interesse heeft in Max. Gaat Max Red Bull verlaten? Hij zit op een goede plek."

Waar Wolff zijn keuze vooral laat afhangen van wat Verstappen gaat doen, wijst Steiner Carlos Sainz aan als een van de sleutelspelers in het silly season dat vroeg afgetrapt is door de stap van Hamilton naar Ferrari in 2025. "Wanneer Red Bull en Mercedes hebben besloten wat zij met hun beschikbare zitjes willen doen, kan Carlos in beeld komen", vermoedt Steiner. "Carlos weet dat hij een optie heeft bij Sauber, wat in 2026 overgaat in Audi. Ik denk dat ze hem graag binnenhalen. Maar ik denk niet dat Carlos haast heeft om iets te ondertekenen totdat hij weet of de deuren naar de topteams gesloten zijn."

Steiner verwacht ook niet dat Sainz genoegen zal nemen met een aanbod bij een middenmoter, juist door zijn sterke prestaties dit jaar. "Hij is in geweldige vorm, dus je kunt het wel begrijpen dat hij idealiter bij zijn volgende project ook die kansen krijgt om dat te blijven doen", vervolgt de Zuid-Tiroler. "Het zitje waar iedereen op aast is Red Bull, maar het team heeft geen haast omdat Checo [Pérez] het fantastisch doet en Mercedes heeft ook geen haast. Carlos kan dus wel wachten. Hij zal uiteindelijk niet zonder een goed zitje komen te zitten. Het is alleen de vraag hoe goed dat zitje is", aldus Steiner.